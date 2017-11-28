«الأزرق الثلجي» يدخل الخدمة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت بيريللي مجموعتها الجديدة من الإطارات المخصصة لموسم 2018 في أبوظبي، حيث شهدت المجموعة إضافة تركيبتين ولونين جديدين للعام القادم، فضلاً عن مجموعة جديدة من آليات التصنيع والمركّبات ومجالات الاستخدام عبر مجموعة الإطارات المجددة.

وتتسم جميع المركّبات بكونها أنعم بدرجة واحدة قياساً بإطارات هذا العام، ما يجعلها أسرع إطارات في تاريخ بطولات فورمولا-1، وتشهد تشكيلة إطارات عام 2018 إضافةً جديدةً تتمثل بإطارات أكثر ليونةً من الإطارات بالغة النعومة «ألترا سوفت»: وهو مركب يتسم بنعومة أكبر يدعى «بي زيرو بينك هايبر سوفت» فائق النعومة ويتميز بلون زهري، كما أنه يعتبر أنعم الإطارات المخصصة للفورمولا-1 التي أنتجتها بيريللي على الإطلاق. وسيكون هذا المركب الجديد مناسباً للحلبات التي تتطلب الحد الأقصى من التماسك الميكانيكي كحلبة موناكو.

كما سيشهد عام 2018 إطلاق مركّب صلب، يحمل اللون الأزرق الثلجي.

وتتمثل ثاني الإضافات الجديدة بإطارات شديدة الصلابة «سوبر هارد»، والتي ستحمل اللون البرتقالي كرمز يعبر عن أكثر الخيارات المتوافرة صلابة في المجموعة.

وتمت إعادة تصميم المركبات وآليات التصنيع لكل من الإطارات بما ينسجم مع فلسفة بيريللي التي تتمحور حول تجديد المجموعة كل عام، منذ عودة الشركة الإيطالية كمزود للإطارات.

وبعد عملية الاختبار التي ستستمر لمدة يومين في أبوظبي، سيحظى السائقون بفرصة تجربة إطارات عام 2018 على متن سيارات الموسم المقبل للمرة الأولى خلال فترتي الاختبار الرسميتين اللتين تمتدان لـ4 أيام في برشلونة بين 26 فبراير و1 مارس وبين 6 و9 مارس.