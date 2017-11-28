5 أسباب جسدت أسطورة ياس في الفورمولا-1

مصطفى الديب (أبوظبي)

لم يكن النجاح الذي حققته حلبة مرسى ياس في تنظيم الجولة الأخيرة من بطولة العالم للفورمولا-1، جائزة الاتحاد للطيران الكبرى، أمراً جديداً على درة الحلبات، فهي من عودت العالم على الإبهار والإبداع والتميز والرقي وكل معاني النجاح لتقلب كل الموازين في عالم السرعة.

ولم يأتِ النجاح الذي تحقق على أرض الواقع صدفة أو بضربة حظ، لا سيما أنه أمر اعتاده الجميع منذ تسع سنوات عندما خرجت ياس إلى النور لتشع معها بهجة وسروراً لكل زوارها من الشرق والغرب من الداخل والخارج، ووقفت 5 أسباب رئيسية في تحقيق النجاح الكبير الذي شهد به الجميع.

وجاء حسم لقب بطولة العالم لصالح البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس قبل النهاية بثلاث جولات ليكون بمثابة التحدي الجديد لياس، فتغير الموقف تماماً عن العام الماضي، وبعد أن كان العالم ينتظر جولة أبوظبي بفارغ الصبر لتحديد بطل العالم بسبب شدة المنافسة بين روزبيرج سائق مرسيدس وزميله بالفريق لويس هاميلتون، أصبحت ياس هي التي تنتظر العالم لا من أجل لقب تم حسمه، ولكن من أجل سعادة وبهجة قررت أن تمنحهما لزوارها من خلال تنظيم رائع وفعاليات أروع وسباق أكثر حماساً بعيداً عن البطولة.

وعقب نهاية السباق والفعاليات كسبت ياس الرهان لتؤكد أنها الحدث وليس البطولة، وكل هذا كانت له عدة شواهد أكدت نجاح الجولة قبل بدايتها وتنوعت المشاهد بين أمور جماهيرية وأخرى تنظيمية وثالثة فنية.