زاكيروني: التأهل خطوة مهمة لبناء منتخب قوي

الكويت (الاتحاد)

وصف الإيطالي ألبيرتو زاكيروني مدرب منتخبنا الوطني التأهل إلى المباراة النهائية أمام عُمان خطوة مهمة لبناء منتخب قوي يشرف الكرة الإماراتية في المستقبل، مؤكداً أن العمل الفني سيتواصل بقوة، من أجل تجهيز اللاعبين للقاء الختامي، بعد المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون أمام العراق مساء أمس الأول، في المواجهة الصعبة بالدور نصف النهائي.

وقال زاكيروني: التأهل في حد ذاته عمل كبير ومهم، في إطار خطة الإعداد لكأس آسيا «الإمارات 2019»، وخطوة في الاتجاه الصحيح الذي وضعناه في الخطة، وأصبح لدينا أسلوبنا الخاص الذي أصبح «علامة فارقة» في البطولة، ونمضي كذلك في الاتجاه الصحيح من ناحية استيعاب اللاعبين للفكر الفني، وهذه أمور مهمة للغاية، خاصة أننا نشارك في بطولة مجمعة في وقت قصير.

وأضاف: سعداء للغاية بالمردود القوي للاعبين، طوال زمن اللقاء، رغم الفترة الصعبة التي خضناها قبل البطولة، وتحديداً من ناحية الإصابات التي تعرض لها بعض أهم اللاعبين، بالإضافة إلى الفترة الزمنية القصيرة، من قرار المشاركة في البطولة، لذلك فإن تحقق شيئ رائع في هذه المرحلة.

وحول تقييمه للأداء الدفاعي والهجومي في اللقاء، قال: قدمنا مباراة متوازنة بين الدفاع والهجوم، وهي الطريقة التي نفضل الأداء بها، وأداؤنا يتطور من مباراة إلى أخرى، والانسجام بين اللاعبين وصل إلى مراحل متقدمة، واجهنا منتخباً قوياً لديه عناصر ممتازة، وصنعنا العديد من الفرص، على عكس العراق الذي أتيحت له فرصة وحيدة خطيرة أمام المرمى، وحسمنا اللقاء بركلات الترجيح، والآن نحن الطرف الثاني في النهائي، وعلينا أن نتأهب جيداً لمواجهة عُمان وهو فريق قوي تصدر المجموعة الأولى، رغم فوزنا عليه في المباراة الأولى.