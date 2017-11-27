ريال مدريد.. «ملك الشروط الجزائية»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لن ينسى التاريخ الكروي حقيقة أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا كان هو السبب الرئيس في حدوث انقلاب في بورصة أسعار النجوم العالميين بالشرط الجزائي الكبير الذي كان يتضمنه عقده مع برشلونة الإسباني (222 مليون يورو)، وأنه أيضاً كان السبب الجوهري في لجوء الأندية الإسبانية، وعلى وجه التحديد ريال مدريد والبارسا، إلى زيادة قيمة «الشرط الجزائي» في عقود نجوم كل منهما، وإن كان النادي الملكي تفوق على «البلاوجرانا» في هذا الشأن.

وتضمنت قائمة «التوب 10» من النجوم، الذين تضمنت عقودهم أعلى «شرط جزائي»، ثمانية لاعبين من الريال مقابل لاعبين اثنين فقط من برشلونة، الذي جدد مؤخراً عقد نجمه الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي حتى عام 2021 وبشرط جزائي قدره 700 مليون يورو، وهذا المبلغ لا يمثل الشرط الجزائي الأكبر في تاريخ كرة القدم العالمية، إذ يسبقه في قائمة «توب 10» نجمان مدريديان كبيران هما البرتغالي كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة أول وثاني الترتيب في القائمة برصيد مليار يورو كـ«شرط جزائي» لكل منهما، وفقاً للأرقام التي نشرتها شبكة «مونت كارلوسبورت»، بينما جاء في المركز الثالث، لاعب مدريدي ثالث هو إيسكو بشرط جزائي قدره 700 مليون يورو، متساوياً تماماً مع ميسي الذي جاء رابعاً.

أما المراكز من الخامس إلى السابع، فكانت من نصيب كل من داني سابيوس وجاريث بيل ولوكا مودريتش نجوم الريال برصيد 500 مليون يورو لكل منهم، واحتل الفرنسي عثماني ديمبلي لاعب برشلونة الجديد المركز الثامن برصيد 400 مليون يورو كشرط جزائي، وجاء ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد في المركز التاسع وشرطه الجزائي 350 مليون يورو، أما المركز العاشر في القائمة فهو للألماني توني كروس لاعب الريال أيضاً، وقيمته 300 مليون يورو.