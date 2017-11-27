بطولة «شهداء العريش» العربية منتخب الدراجات يحرز فضية الفرق ضد الساعة



تاريخ النشر: الإثنين 27 نوفمبر 2017 محمود شلبي (شرم الشيخ) حقق منتخب الدراجات للكبار المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق الفرق ضد الساعة للكبار الذي أقيم أمس في إطار اليوم الثاني للبطولة العربية للطريق «شهداء العريش» المقامة حالياً في شرم الشيخ، وحقق منتخبنا المركز الثاني بعد أن قطع مسافة السباق وقدرها 64 كم في ساعة و22 دقيقة و22 ثانية، فيما ذهب المركز الأول والميدالية الذهبية للمنتخب الجزائري، أما المركز الثالث فقد حققه المنتخب المغربي، كما أقيم أمس سباق الفرقي ضد الساعة للإناث لمسافة 43 كم وحقق المنتخب المصري المركز الأول بزمن قدره ساعة و11 دقيقة و57 ثانية، وجاء منتخب الجزائر في المركز الثاني ثم المغربي في المركز الثالث، وعقب انتهاء السباق قام محمد وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدراجات ونايف عبد العزيز جكة رئيس وفد الإمارات ورؤساء الوفود العربية بتتويج الفائزين وتسليم منتخبي الجزائر ومصر كأسي السباقين.