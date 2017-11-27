علي القاسمي يحرز لقب الجولة المفتوحة

دبي (الاتحاد)

فاز الفارس الشيخ علي بن عبدالله القاسمي بالفرس «كاشاريل» بصدارة لقب الجولة المفتوحة في الأسبوع الثامن لدوري قفز الحواجز بنسخته السابعة التي أقيمت يومي الخميس والجمعة الماضيين على مدار 9 أشواط في مركز الإمارات للفروسية.

شارك في الجولة 18 فارسا وفارسة، 3 منهم أكملوا الجولة نظيفة دون خطأ، وتقدمهم الفارس الشيخ علي القاسمي بالفرس «كاشاريل» من نادي الشارقة للفروسية، وهي ذات الفرس التي أحرز معها لقب بطولة دبي الدولية 2017 على ميدان مركز الإمارات للفروسية أيضا، ونجح في إكمال الجولة نظيفة دون خطأ في زمن سريع بلغ «56.41» ثانية.

وحصل على المركز الثاني الفارس عبد الله حميد بالفرس «أولم دو فوجريس» وأكمل الجولة في زمن بلغ (58.62) ثانية، وفي أول مشاركة لها بالموسم الحالي شاركت الفارسة الأولمبية الشيخة لطيفة بنت أحمد آل مكتوم في شوط الجولة الواحدة بجوادها الجديد «كوبولت 8» (9 سنوات)، والصغير «الباهي» (7 سنوات) وما زالت تعمل على تدريبه وتجهيزه، ونالت بالجواد «كوبولت 8» من مركز الإمارات للفروسية جائزة المركز الثالث بعد أن أكملت معه الجولة في زمن بلغ (63.79) ثانية.

وللمرة الأولى خلال الموسم الحالي جرى تنظيم منافسة للفرق التي صمم مسارها بحواجز تراوح ارتفاعها بين (120 130) سم، وشارك فيها 40 فارسا كونوا 10 فرق، وتألف كل فريق من 4 فرسان، وتعتمد أفضل النتائج لثلاثة فرسان، وفاز بالمركز الأول فريق إسطبلات الشراع بقيادة الفارس عمران العويس بمجموع زمن بلغ (167.85) ثانية. وحل في المركز الثاني الفريق الذي قاده أحمد منصور بنتيجة دون خطأ وبمجموع زمن بلغ (180.59) ثانية. والفارس فادي زبيبي قاد فرسان الفريق الفائز بالمركز الثالث، وأكمل ثلاثة من فرسانه الجولة برصيد 4 نقاط جزاء في زمن كلي بلغ (159.21) ثانية.