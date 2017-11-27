«الإبداع الرياضي» تعلن عن الفائزين في مؤتمر صحفي

دبي (الاتحاد)

يعلن مجلس أمناء «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» ظهر اليوم بفندق فيرساتشي بمنطقة الجداف، أسماء الرياضيين الأفراد والفرق والمؤسسات الفائزين بفئات الدورة التاسعة للجائزة الرياضة الأكبر في العالم على صعيد قيمة الجوائز وتعدد الفئات، والأولى على الإطلاق التي تعنى بجانب الإبداع في العمل الرياضي في الإمارات والوطن العربي والعالم.

ويأتي ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يتحدث فيه مطر الطاير رئيس مجلس أمناء الجائزة، ومصطفى العرفاوي عضو مجلس الأمناء ورئيس لجنة التحكيم بالجائزة، وموزة المري أمين عام الجائزة، بحضور عدد من أعضاء مجلس أمناء الجائزة وممثلي المؤسسات الرياضية والإعلامية.

وسيتم الإعلان في المؤتمر عن الفائزين في فئات الدورة التاسعة للجائزة، من الشخصيات القيادية والرياضيين الأفراد والفرق والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية التي حققت إنجازات متميزة من 21 سبتمبر 2016 وحتى 31 أغسطس 2017، ومن بينها الشخصية الرياضية المحلية والشخصية الرياضية العربية واللاعبين والمدربين والإداريين والفرق والمؤسسات الفائزة بفئات الإبداع الرياضي الفردي والجماعي والمؤسسي على المستويين المحلي والعربي، وفئة الإبداع الرياضي المؤسسي على المستوى الدولي، بالإضافة إلى الفائزين في الفئات التقديرية الذين سيتم تكريمهم في الحفل السنوي للجائزة والمقرر تنظيمه يوم 10 يناير المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

ومن جهة أخرى، تتواصل عملية التصويت على أسماء 6 رياضيين ناشئين إماراتيين يتنافسون للفوز بفئة الرياضي الناشئ المحلي، وذلك عبر قناة دبي الرياضية والتطبيق الذكي للجائزة، وتم طرح أسمائهم ووصف إنجازاتهم للجمهور للتصويت عليها، حيث يستمر تصويت الجمهور حتى 31 ديسمبر المقبل، وسيكون لتصويت الجمهور وزن معين ضمن القرار النهائي لإعلان الفائزين في هذه الفئة، وسيكون الإعلان الرسمي عن الفائزين في فئة الناشئين في يوم حفل التكريم المقرر 10 يناير المقبل.