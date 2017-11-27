أكاديمية الإمارات للشطرنج تنطلق أول ديسمبر

دبي (الاتحاد)

يستعد اتحاد الشطرنج لإطلاق أكاديمية الإمارات للعبة، خلال الأيام المقبلة، بعدما فتح باب التسجيل فيها، على أن تبدأ التدريبات الرسمية أول ديسمبر المقبل، بمقر الاتحاد، وتستقبل الأكاديمية جميع الأعمار والفئات من مواطنين ومقيمين، ويأتي إطلاق الأكاديمية من أجل نشر اللعبة وتطوير المستويات بجانب جذب لاعبين جدد من أجل اتساع القاعدة، وتعد ضمن مخططات الاتحاد التي رسمها ضمن استراتيجيتها في الدورة الانتخابية الجديدة.

ويقود الأكاديمية طاقم فني مؤهل على أعلى مستوى ويضم الأستاذ الدولي الكبير سوتشكو بارتوش مدرب منتخب بولندا ومدير أكاديمية في بلاده سابقا ومدرب منتخبنا للرجال حاليا وبطل بولندا، والإسباني فيكتور موسكالينكو مدرب منتخب الناشئين، ووالتر ارنسيبيا مدرب منتخبنا للسيدات والذي سبق له تدريب منتخب سيدات كوبا أحد أقوى المنتخبات العالمية والفائز ببطولة العالم للشباب تحت 20 سنة عام 1986، ويدير الأكاديمية سعود المرزوقي المدير التنفيذي للاتحاد ومحمد عبدالله المدير الفني.

وأكد حسين الشامسي أمين عام الاتحاد أن الأكاديمية هي أحد المشروعات التي خطط لها الاتحاد من بداية الدورة الانتخابية الحالية، مشيرا إلى أن هناك ترتيبات خاصة لها حيث لم نتعجل في فتحها حتى يتم تجهيز أفضل المدربين الذين سيكون لهم بصمة كبيرة في جذب اللاعبين للأكاديمية.