دورة الشيخة هند تتوج بطلات النسخة الخامسة

رضا سليم (دبي)

توجت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، مساء أمس الأول، الفائزات بالمراكز الأولى بدورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، وذلك بقاعة جودولفين بأبراج الإمارات بدبي، لتطفئ الدورة نسختها الخامسة، وحضر حفل توزيع الجوائز، موزة المري عضو مجلس دبي الرياضي رئيس لجنة رياضة المرأة رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وليلي سهيل عضو المجلس، ولمياء خان لمياء خان نائب رئيس لجنة رياضة المرأة ومديرة نادي دبي للسيدات، وعدد من الشخصيات الرياضية.

وصعدت لمنصة التتويج لاعبات من 18 مؤسسة نجحت في الفوز بميداليات، من أصل 32 مؤسسة مشاركة، حيث تم تتويج اللاعبات ب48 ميدالية في 16 مسابقة في 10 ألعاب، وحصلت بلدية دبي على لقب أفضل المؤسسات المشاركة بأكبر عدد من الفرق واللاعبات، حيث شاركت ب118 لاعبة، فيما نالت هيئة كهرباء ومياه دبي المركز الثاني وشاركت ب101 لاعبة، فيما حصلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب على لقب الروح الرياضية.

وقدمت اللجنة المنظمة جوائز خاصة لأصحاب الهمم، حيث تم تكريم 3 لاعبات في الشطرنج هن عائشة حسن الحوسني من شرطة دبي وحياه حسن الجابر من النيابة العامة، وعلياء خالد رضوان من بلدية دبي، فيما تم تكريم فاطمة سبيل الماس من بلدية دبي في الريشة الطائرة.

وحصلت 3 لاعبات على لقب الأفضل في الألعاب الجماعية، حيث فازت إيناس عبدالحميد من ديوا بلقب أفضل لاعبة في كرة السلة، وريم عبدالله البلوشي من النيابة العامة، بلقب أفضل لاعبة في كرة اليد، ونادية خديم من هيئة الطرق والمواصلات في الكرة الطائرة.