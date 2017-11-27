سلطان بن خليفة: فريق أبوظبي استحق العالمية

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، المتسابق راشد الملا من فريق أبوظبي، وذلك بعد نجاحه في الفوز بلقب الجولة الرابعة لبطولة العالم للدراجات المائية في فئة الحركات الاستعراضية ولتي أقيمت في دبي مساء أمس الأول.

وأكد سموه أنه بفوز الملا فإن سيطرة فريق أبوظبي امتدت لكي تشمل كل البطولات العالمية هذا الموسم، خاصة وأنه توج بلقب بطولة العالم للفورمولا-2، ونجح في الفوز بلقب الحركات الاستعراضية، ويتصدر حالياً الترتيب العام للمنافسة في الفورمولا-1، وينافس أيضاً في المنافسة على لقب بطولة العالم للاكس كات، بالإضافة لحصد المركز الثالث في بطولة العالم لزوارق الاكس ثري دي، مشيراً إلى أن فرقنا استحقت العالمية وحققت أفضل الإنجازات في هذا الموسم على مستوى الرياضات البحرية.

وشدد سموه على أن التفوق والإنجاز كانا حليف فريق أبوظبي بعد سنوات طويلة من الإعداد والتجهيز لصناعة كوادر وطنية ومحترفة في صفوف الفريق وقال: وصلنا لهذه المرحلة من خلال الإعداد والتجهيز للفريق طيلة السنوات الماضية، وقد أصبح لدينا الآن فريق محترف وعلى أعلى المستويات تمكن من حصد وتحقيق المراكز الأولى والألقاب في أكثر من فئة وتسجيل الحضور في كل الرياضات البحرية والبطولات العالمية.

من ناحيته توجه سالم الرميثي مدير عام النادي بالشكر والتقدير إلى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لما قدمه النادي من تنظيم مميز وقوي للجولة الرابعة من البطولة، مشيراً إلى أن تفوق النادي في تنظيم البطولة وإعدادها يعكس التميز الموجود والقدرات الفنية العالية لدى الأندية البحرية في الإمارات.

وتابع: حضور الملا في الجولة وأدائه الكبير كان مثالا قوياً لما يستطيع أبناء الإمارات صناعته وتقديمه من قدرات، مؤكداً على أن استمرار الفريق في تقديم المستوى الأفضل هو الشعار الذي يلتزم به دوماً في كل المشاركات والمحافل.