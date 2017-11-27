السركال يشهد توقيع اتفاقية اتحاد الدراجات والأوزبكي

دبي (الاتحاد)

شهد يوسف السركال رئيس هيئة الرياضة توقيع اتفاقية شراكة بين اتحاد الدراجات برئاسة أسامة أحمد الشعفار ونظيره الأوزبكي برئاسة تانزيلا تاربيفا، وذلك في مقر الهيئة العامة للرياضة بدبي في حضور عبد المحسن فهد الدوسري الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية بالهيئة العامة للرياضة وأحمد الحوري نائب رئيس اتحاد الدراجات وعبد الناصر عمران الأمين العام ونوره الجسمي عضو مجلس الإدارة رئيسة لجنة رياضة المرأة.

تنص الاتفاقية على تبادل الخبرات بين الاتحادين في أقامة المعسكرات والدورات التدريبية والتحكيم ومختلف العوامل المرتبطة بتطوير رياضة الدراجات في البلدين. وحرص السركال على الاطمئنان على الحالة الصحية والفنية لمنتخب السيدات ومدربته عقب الحادث الذي كان وقع لهم مؤخرا ًفي حتا أثناء التدريبات وطلب موافاته دائماً بآخر مستجدات الفريق النسائي.