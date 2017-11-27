150 لاعباً في أولى جولات دوري الكيك بوكسينج

أبوظبي (الاتحاد)

أسفرت تصفيات الجولة الأولى من منافسات دوري الكيك بوكسينج لفئتي الشباب والناشين بين 10 إلى 17 سنة عن صدارة فرق تيتان، مركز الرشاقة وتايجر للجولة الافتتاحية التي أقيمت أمس الأول بصالة تيتان بمقر اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، وامتدت المنافسات لأكثر من 6 ساعات في انطلاقة الموسم الرياضي الأول للاتحاد، بمشاركة 150 لاعبا من مختلف الأعمار والمستويات يمثلون 12 ناديا من جميع إمارات الدولة، وكشفت الإحصائية عن مشاركة 43 لاعبا مواطنا و26 لاعبة من المواطنات لمختلف الفئات العمرية و101 لاعب من المقيمين.

شملت منافسات الجولة الأولى فئات «لايت كونتك» و«فول كونتك» التي تمثل أبرز فنون ألعاب الدفاع عن النفس، وتأهل للدور النهائي لفئة الشباب كل من راشد أسامة من صالة (برايم جيم) وعمر عبد الهادي (الخليج العربي)، سيف خالد (ليست جو)، وعمر اوجد حمد (أبوظبي مواي تاي)، ومن الناشئين المين نجيب (نادي الأمل) وفارس عويد (مواي تاي) وتأهل سهيل محمد التميمي (مارينا) لملاقاة سيف طاهر محمد (الأمل) وعثمان بطاينة (الأمل) لمواجهة محمد عبدالله (تيتان) ويوسف طاهر (مواي تاي أبوظبي) لملاقاة الفائز من مباراة كريم أحمد (تايجر)وياس محمد (ليتس جو).

وأشاد عبد الله سعيد النيادي رئيس الاتحاد بالبداية الموفقة لمسابقات الاتحاد التي أفرزت العديد من المواهب التي سيهتم بها الاتحاد بالصقل والاحتكاك والرعاية والذي يمثل دعما للمنتخبات الوطنية، وثمن مشاركة أطقم التحكيم الإماراتية في دورة الصقل التي نظمها الاتحاد بهدف تأهيل كادر مؤهل لإدارة كافه مباريات الموسم والتي ضمت 45 متدربا بإشراف الدكتور زايد حماد رئيس لجنة الحكام بالاتحادين الأردني والعربي للكيك بوكسينج والحكم الدولي الأردني جهاد العشا، كما هنأ الذين تأهلوا للدور النهائي للمسابقة التي تستأنف في يناير القادم.