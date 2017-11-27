«كوستا».. أغلى صفقة في تاريخ البايرن !

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن فترة الإعارة التي يقضيها اللاعب البرازيلي دوجلاس كوستا لاعب بايرن ميونيخ السابق مع نادي يوفينتوس حالياً قد أقنعت مسؤولي اليوفي بشراء اللاعب بصفة نهائية ودفع مبلغ الشرط الجزائي في عقده، والذي يقدر ب 46 مليون يورو، ليصبح أغلى صفقة في تاريخ البايرن.

وأكد كارل هانز رومينيجيه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية أن النادي الإيطالي سيتقدم خلال الصيف القادم بعرض لشراء هذا اللاعب البرازيلي.

وذكرت شبكة «راديو مونت كارلو سبورت» أن إدارة يوفينتوس لم تؤكد أو تنفي هذا النبأ، وقالت إنه لو تمت هذه الصفقة مثلما يؤكد الرئيس التنفيذي للبايرن، ستكون الأكبر في تاريخ النادي الألماني إذ إن أكبر صفقتين عقدهما البايرن خلال تاريخه كانتا صفقة اللاعب أوين هارجريفز الذي انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد عام 2007 وتوني كروس الذي انتقل لريال مدريد في 2014، وكلاهما انتقل مقابل 25 مليون يورو.

جدير بالذكر أن دوجلاس كوستا المولود في 14 سبتمبر 1990 كان قد لعب للبايرن قادماً من فريق شاختار دونتسك الذي لعب له خلال الفترة من 2010 إلى 2015 وسجل له 38 هدفاً في 203 مباريات، ثم انتقل على سبيل الإعارة من البايرن إلى يوفينتوس الإيطالي في الصيف الماضي، نظراً لقلة فترات اللعب التي كان يمنحها له الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني السابق للفريق البافاري.