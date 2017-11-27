«الإمارات 2003» تغير وجه الكرة العالمية في 14 عاماً

مراد المصري (دبي)

حينما تعيد شريط ذكريات الكرة العالمية في السنوات الـ14 الأخيرة، وتنظر إلى الأسماء التي ساهمت في تغيير تاريخ هذه اللعبة وتواصل نثر إبداعاتها حالياً، فإن عليك تتبع تاريخ هؤلاء اللاعبين لتجد أن العامل المشترك الذي يجمعهم كلهم هو نهائيات كأس العالم عام 2003 في الإمارات.

نجحت دولة الإمارات كعادتها في تقديم بطولة ناجحة على المقاييس كافة، كعادتها في الإبداع والإبهار، حينما يتعلق الأمر بتنظيم أكبر وأهم الأحداث الرياضية، لكنها بمناسبة ذكرى مرور 14 عاماً على انطلاق هذه البطولة، وتحديداً ليلة 27 نوفمبر 2003، فقد تخطت هذا النجاح التنظيمي لتساهم في تغيير وجه الكرة العالمية طوال هذه الفترة الماضية، بعدما قدمت تلك النسخة من البطولة أسماء أبدعت مع منتخباتها لسنوات طويلة أو تركت بصمتها مع أنديتها، وذلك في رصد كشف عن 27 لاعباً تحولوا إلى نجوم لاحقاً في مسيرتهم، و4 مدربين شقوا طريقهم تصاعدياً.

ومن أبرز الأسماء التي سطعت بين النجوم الـ27، نجح 5 منهم في ارتداء شارة قيادة المنتخب الأول في بلادهم خلال مسيرتهم، يتقدم هذه الأسماء إسماعيل مطر الذي أعلنت البطولة عن ولادة نجم ما زال يقدم العطاء للكرة الإماراتية، حيث تألق في تلك البطولة رفقة جيل ضم لاعبين أبرزهم يوسف جابر وإسماعيل ربيع ودرويش أحمد ومحمد مال الله، علماً أن مطر نال جائزة أفضل لاعب في البطولة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وكانت الشارقة على الموعد باحتضانها للمجموعة الثانية، التي ضمت منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، حيث ظهر لاعب آخر تقلد شارة قيادة بلاده لاحقاً وهو خافيير ماسكيرانو مع الأرجنتين، اللاعب الذي تألق في الملاعب العالمية ويواصل ذلك مع برشلونة الإسباني حالياً، علماً أن البطولة قدمت أيضاً «الأباتشي» تيفيز، الذي تنقل بين الفرق العالمية ويعتبر من أفضل الهدافين خلال مسيرته الحافلة، كما ظهر في تلك البطولة زاباليتا الذي لعب لمواسم عديدة في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.