الحمرية يتنازل عن «الزعامة» في «جولة المفاجآت»!

معتصم عبدالله (دبي)

استحقت الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وصف «جولة المفاجآت»، بتنازل الحمرية عن صدارة السباق للمرة الأولى، بعد ثلاث جولات على التوالي، واحتفال العروبة، وخورفكان، ورأس الخيمة بتذوق «شهد الانتصار الأول» في البطولة، في الوقت الذي احتدم فيه الصراع على صدارة الترتيب بين ثلاثة أندية، ممثلة في الفجيرة، اتحاد كلباء، بني ياس، على التوالي برصيد 8 نقاط لكل فريق.

ووفقا للائحة دوري الدرجة الأولى، تصدر الفجيرة قائمة الترتيب، بعدما تفوق على اتحاد كلباء، والذي تساوى معه، بجانب النقاط في عدد الأهداف المسجلة والمستقبلة، بأفضلية إحرازه 6 من أصل أهدافه الثمانية في مبارياته خارج ملعبه، مقابل 4 من أصل 8 ل «النمور»، في حين تفوق «الذئاب» على بني ياس صاحب الرصيد ذاته من النقاط، بفارق الأهداف، في المقابل استحق «النمور» مركز «الوصافة» أمام بني ياس الثالث، بالتفوق في المواجهة المباشرة بين الفريقين 1-0 في الجولة الأولى.

وبعيداً عن حسابات الإجراءات المتبعة في جدول ترتيب البطولة، حال التساوي في النقاط، أطاح خورفكان الذي احتفل بفوزه الأول في البطولة، والأول أيضاً تحت قيادة مدربه الوطني الجديد بدر صالح، بالحمرية من صدارة الترتيب التي سيطر عليها الأخير في الجولات الثلاث الماضية، بالفوز بثلاثية نظيفة حملت توقيع الثنائي الأردني منذر بوعمارة «هدفين»، وآخر للمهاجم جاسم النقبي، لتكون الخسارة هي الأولى في سجل الحمرية، بعد انتصارين على التوالي، قبل تعادله في الجولة الماضية أمام مسافي 1-1.

وتصدر «الذئاب» تحت قيادة الأرجنتيني مارادونا، سباق صدارة الدوري، بفضل الفوز على دبا الحصن، في ملعب الأخير، بثنائية الفرنسي كوسكو، و«البديل» حميد سالمين، وشهدت المباراة التي أدارها عبدالله العاجل، ثلاث حالات طرد على لاعبي دبا الحصن، نالها على التوالي عادل المحرزي في الدقيقة 43، والقائد محمد قاسم بالإنذار الثاني في الدقيقة 71، و«البديل» حمد يعقوب في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، التي انتهت بالخسارة الرابعة على التوالي لدبا الحصن «المتذيل».