مطر يبدأ التأهيل البدني بـ «الحديد»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

بدأ إسماعيل مطر قائد «العنابي»، مرحلة التأهيل البدني بصالة الحديد بالنادي، تمهيداً لعودته إلى الملاعب، بعد تعافيه من الإصابة بـ «كسر» بسيط أسفل الساق اليسري خلال مباراة الوحدة وشباب الأهلي دبي، بالجولة السادسة لدوري الخليج العربي.

وفيما عاد خليل إبراهيم إلى التدريبات أمس، وينتظر زميله محمد العكبري تقريراً طبياً قبل المشاركة في التحضيرات، بحسب عبد الباسط محمد مدير الفريق الذي أكد أن الإعداد يتم بتركيز عالٍ لمواجهة عجمان الخميس المقبل، بالجولة العاشرة.

وأكد عبد الباسط محمد، أن قلة الأخطاء التحكيمية، في الجولة السابقة، فرضت الواقعية على جدول ترتيب البطولة، مشيراً إلى أن استمرار الأداء التحكيمي بأخطاء أقل في الفترة المقبلة، يحدث تغييراً في ترتيب فرق المقدمة، وأوضح أن القرارات الخاطئة من «قضاة الملاعب» تسببت في الخسارتين اللتين تعرض لهما الفريق أمام الوصل والعين.

وقال عبد الباسط: العمل يتم بجدية وتركيز عالٍ في التدريبات، ومباراة عجمان مهمة، ولا بد من الفوز بها، ونعرف أن «البرتقالي» ليس سهلاً، ويقدم مستويات عالية، ويكفي أنه تعادل مع الوصل بالجولة الماضية، ويضم مجموعة جيدة من اللاعبين، والفوز عليه مهم جداً بالنسبة لنا، ويشكل فارقاً في هذا التوقيت، خاصة أنه يأتي قبل التوقف المقبل للدوري.

وأضاف: الوحدة كما هو معروف يفقد جوجاك وسالم سلطان للإيقاف بالإنذار الثالث، بجانب المصابين، صحيح أن هناك غيابات مؤثرة، إلا أن الفريق أثبت أنه قادر على الاستمرار في تقديم كرة قدم جميلة، والمحافظة على فرض شخصيته، في جميع المباريات، بغض النظر عن الأسماء التي يتم الدفع بها، في التشكيلة الأساسية، والثقة كبيرة في جميع اللاعبين، وقدرة المجموعة التي تشارك في المباراة على تحقيق المطلوب، فقط نحتاج إلى التركيز العالي، والعمل بالروح ذاتها التي لعب بها «العنابي» أمام الشارقة، وعدم تكرار أخطاء الفترة الماضية.