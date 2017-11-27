مطر يبدأ التأهيل البدني بـ «الحديد»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)
بدأ إسماعيل مطر قائد «العنابي»، مرحلة التأهيل البدني بصالة الحديد بالنادي، تمهيداً لعودته إلى الملاعب، بعد تعافيه من الإصابة بـ «كسر» بسيط أسفل الساق اليسري خلال مباراة الوحدة وشباب الأهلي دبي، بالجولة السادسة لدوري الخليج العربي.
وفيما عاد خليل إبراهيم إلى التدريبات أمس، وينتظر زميله محمد العكبري تقريراً طبياً قبل المشاركة في التحضيرات، بحسب عبد الباسط محمد مدير الفريق الذي أكد أن الإعداد يتم بتركيز عالٍ لمواجهة عجمان الخميس المقبل، بالجولة العاشرة.
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وقال عبد الباسط: العمل يتم بجدية وتركيز عالٍ في التدريبات، ومباراة عجمان مهمة، ولا بد من الفوز بها، ونعرف أن «البرتقالي» ليس سهلاً، ويقدم مستويات عالية، ويكفي أنه تعادل مع الوصل بالجولة الماضية، ويضم مجموعة جيدة من اللاعبين، والفوز عليه مهم جداً بالنسبة لنا، ويشكل فارقاً في هذا التوقيت، خاصة أنه يأتي قبل التوقف المقبل للدوري.
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