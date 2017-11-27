4 لاعبين في قائمة المصابين بالعين

عبدالله عامر (العين)

تحوم الشكوك حول مشاركة عمر عبدالرحمن، نجم وقائد «الزعيم»، عن المواجهة المهمة أمام النصر يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي، بسبب حضوره مراسم حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي، بعد غد، وأصبح «عموري» اللاعب الوحيد في «القارة الصفراء» الذي يتم ترشيحه لجائزة أفضل لاعب ثلاث مرات على التوالي، ونجح في الحصول عليها عن جدارة في العام الماضي، وينافس عمر عبدالرحمن هذه المرة كل من السوري عمر خريبين لاعب الهلال السعودي، والصيني وو ليي جناح شنغاي سيبج الصيني. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد المصابين في قائمة «البنفسج» إلى 4 لاعبين، آخرهم البرازيلي كايو لوكاس الذي تعرض للإصابة في مباراة دبا الفجيرة، بالجولة التاسعة، ومن قبله عامر عبدالرحمن، وبندر الأحبابي، وتسوكاسا شيوتاني، بينما يستعيد الفريق جهود المهاجم البرازيلي داينفريس دوجلاس الذي عاد من البرازيل، بعد سفره لظروف وفاة والدته، بينما شارك محمد عبدالرحمن في المران الجماعي.

واستأنف «البنفسج» تدريباته أمس لمواجهة النصر، على ملعب خليفة بن زايد، بعد راحة لمدة 48 ساعة منحها المدرب زوران ماميتش للاعبي فريقه بعد مباراة «النواخذة» التي انتهت بالتعادل السلبي، وبدأ القلق يسيطر على زوران الذي أعلن صراحة رغبته في دخول سوق الانتقالات الشتوية بقوة، لعدم وجود الخيارات الكافية على «دكة البدلاء»، ما دفعه للاستعانة بلاعبي الرديف، خصوصاً أن فريقه لم يلعب مكتمل الصفوف منذ بداية الموسم.