«مونديال أبوظبي» يختار 38 فائزاً بجوائز «القادة الشباب»

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2017»، عن أسماء 38 فائزاً، ضمن برنامج القادة الشباب، قبل أيام على انطلاق البطولة العالمية الأغلى للأندية من 6 إلى 16 ديسمبر المقبل في أبوظبي والعين.

ويحظى الفائزون الواقع عليهم الاختيار بفرصة مميزة للمشاركة في مباريات البطولة، من خلال حمل العلم الرسمي، أو كرة المباراة إلى أرضية الملعب، والتعرف عن قرب على أجواء ومتعة مونديال الأندية الذي يجمع أبطال العالم في الإمارات، ومعايشة تجربة فريدة لشغف كرة القدم.

وأكد عارف حمد العواني مدير البطولة في اللجنة المنظمة المحلية، أن المرحلة الأولى من برنامج القادة الشباب، شهدت تفاعلاً كبيراً من مختلف شرائح الطلبة والشباب، مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف تمكين الشباب ليكونوا خير سفراء للبطولة، ونموذج يعكس عشق شعب وسكان الإمارات لكرة القدم في ظل استضافة الدولة لمونديال الأندية للمرة الثالثة.

وأوضح أن اللجنة المنظمة المحلية حرصت على تكريم الفائزين في برنامج القادة الشباب بمنحهم فرصة مميزة ونادرة بالمشاركة في حدث كروي عالمي، والوقوف بجانب نجوم الساحرة المستديرة القادمين من الأندية الأبطال حول العالم، مضيفاً أن المرحلة الثانية من البرنامج تكشف عن المخرجات المرجوة، في ظل مواصلة العمل لإلهام، وتعريف جيل الشباب حول أهمية ممارسة الرياضة، ودورها في تعزيز تطورهم الشخصي والمهني.

وكانت اللجنة المنظمة المحلية أطلقت برنامج القادة الشباب في سبتمبر الماضي، وهو حملة وطنية لحث الشباب للترويج لمونديال الأندية، عبر التفاعل مع أصدقائهم وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة التفاعلية المتنقلة التي تسبق انطلاقة البطولة، وتحديهم للتنافس على استعراض المهارات والقدرات الكروية ضمن برنامج الفعاليات، وتجاوز النتائج التي حققها نجوم عالميون أمثال إيفان كوردوبا، وإريك أبيدال، وميكائيل سيلفستر خلال مشاركتهم في تحدي المهارات الكروية.

وحول المشاركة في البرنامج، أعربت إليزابيث مورجان، الطالبة في مدرسة جيمس كامبريدج إنترناشيونال في مدينة بني ياس بأبوظبي، عن فخرها الكبير للمشاركة في البرنامج، وسعادتها بالفرصة الرائعة التي حصلت عليها لتكون سفيرة للبطولة، مؤكدةً تطلعها للقاء أهم نجوم كرة القدم وحمل علم «الفيفا» لأرضية الملعب. وتواصل فعاليات الأنشطة التفاعلية المتنقلة للبطولة جولاتها، في مختلف أنحاء الدولة ضمن المدارس والمراكز التجارية والمناطق العامة. يذكر أن كأس العالم تشمل إقامة ثماني مباريات في ملعبي مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، واستاد هزاع بن زايد في العين، بين 7 فرق أبطال تضم الجزيرة، بطل دوري الخليج العربي، وأوكلاند سيتي، بطل أوقيانوسيا، وريال مدريد الإسباني، المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، وباتشوكا المكسيكي، بطل الكونكاكاف، والوداد البيضاوي المغربي، بطل أفريقيا، وأوراوا الياباني بطل آسيا، وفي انتظار الإعلان عن هوية بطل أميركا الجنوبية.