«تنفيذية الصالات» تجتمع مع ممثلي الأندية اليوم



تاريخ النشر: الإثنين 27 نوفمبر 2017 أسامة أحمد (الشارقة) أكد عبد الملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، أن اللجنة بتشكيلها الجديد تعقد اجتماعاً في الساعة الرابعة عصر اليوم، مع ممثلي الأندية، بمشاركة الأجهزة الفنية والإدارية والإعلام لوضع خريطة طريق للعبة لتطويرها ودفع عجلتها إلى الأمام، وفق الاستراتيجية الموضوعة. وقال: إن اللجنة الجديدة تطلع على تصورات جميع الأندية لمستقبل مشرق لكرة الصالات، نظراً لأهمية المرحلة المقبلة. يذكر أن التشكيل الجديد للجنة يتكون من 7 أعضاء مع الرئيس، بعد قرار مجلس إدارة الشارقة الرياضي، في اجتماعه الأخير، برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، بحل اللجنة التنفيذية السابقة، وإسناد مهمة رئاسة اللجنة التنفيذية الجديدة إلى عبد الملك جاني. وتضم اللجنة الجديدة 4 من الوجوه الجديدة، هم حسن عباس الحمادي، ممثلاً لمجلس أبوظبي الرياضي، وأحمد محمد المهري ممثلاً لمجلس دبي الرياضي، وعدنان الحمادي أمين السر العام، وشهاب العوضي، بينما تضم من القدامى عبد الملك جاني رئيس اللجنة، وحسن عبد الوهاب ممثلاً لاتحاد الكرة، وعبدالله الشحي.