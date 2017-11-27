النقاش مستمر حول مصير نقل مباريات أنديتنا أمام قطر

معتز الشامي (بانكوك)

لا يزال النقاش والجدل مستمراً، في أروقة الاتحاد الآسيوي، بمقر إقامة مسؤوليه، بالعاصمة التايلاندية بانكوك، على خلفية مطلب الإمارات والسعودية، الذي تم التمسك به من ممثلينا في لجنة المسابقات القارية في اجتماعها أمس الأول بالعاصمة اليابانية طوكيو، والقاضي بنقل مباريات أندية الإمارات والسعودية، أمام نظيرتها القطرية إلى ملاعب محايدة، بالإضافة إلى تمسك الاتحاد السعودي باللعب أمام الأندية الإيرانية في ملاعب محايدة.

يأتي ذلك رداً على التحرك «المثير للجدل» من القطري سعود المهندي، رئيس اللجنة، الذي سعى لإحباط المطلب الثنائي للإمارات والسعودية، ورفع توصية تشير إلى تمسك اللجنة، بأن تطلب الأندية من حكوماتها تسهيل مهمة سفرها إلى قطر والعكس، يأتي ذلك في الوقت الذي وافقت اللجنة لكل من ميانمار وقيرغيزستان على اللعب بملاعب محايدة، لوجود خطورة أمنية وخلافات سياسية بين البلدين، وهو الموقف نفسه الذي يسعى رئيس اللجنة لعدم تمريره خلال تحركاته الحالية.

ويناقش «التنفيذي الآسيوي»، الملف بشكل مستفيض، حيث تم رفع تقرير مفصل بالتفاصيل كافة حول هذا الملف، تضمن تفاصيل الاجتماع التنسيقي الذي عقد في كوالالمبور، بحضور ممثلي الدول الأربع، قبل اجتماع لجنة المسابقات، وتشديد ممثلي الإمارات والسعودية، على عدم التهاون مع هذا الأمر، والتمسك بضرورة نقل المباريات أمام قطر إلى ملاعب محايدة.

من جهة ثانية، وصل يوسف السركال رئيس الهيئة العامة للرياضة إلى بانكوك، مساء أمس، وكان في استقباله، سيف عبد الله الشامسي، سفير الدولة في تايلاند، ويحضر السركال حفل الجوائز السنوي بعد غدٍ، ويشهد تكريمه بجائزة «الماسة الآسيوية»، والتي تعتبر أعلى الأوسمة والألقاب.

ومن جانبه، أشاد سيف الشامسي، سفير الدولة في تايلاند، بالمسيرة الكبيرة للسركال مع كرة القدم الآسيوية، حيث أسهم بخبراته وعطائه في النهضة التي أصبحت عليها اللعبة في مختلف أنحاء القارة، منوهاً أن منح السركال جائزة «ماسة آسيا»، يعتبر تكريماً صادف أهله، لأحد أبناء الإمارات الذين أعطوا الكثيرة للكرة الإماراتية وللرياضة بشكل عام، ولا يزال يقدم العطاء في موقعه الجديد، متمنياً التوفيق لرئيس الهيئة في المرحلة المقبلة، سعياً للمزيد من النهوض والتطور للرياضة الإماراتية.

ويوجد عبد الله الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة دوري المحترفين عضو لجنة المسابقات الآسيوية، والسعودي سامي الجابر مدرب الهلال الأسبق، وعضو لجنة المسابقات الآسيوية ممثلاً عن السعودية حالياً، في بانكوك بعد الوصول من طوكيو، لمتابعة الموقف الخاص بالمطلب الإماراتي والسعودي حول نقل مباريات أنديتنا أمام قطر إلى ملاعب محايدة، وتشكيل لوبي مؤيد لهذا الطلب.

ولا يزال عمر عبد الرحمن، لاعب المنتخب الوطني والعين، في صدارة المرشحين للقب أفضل لاعب آسيوي عام 2017، ويتبعه السوري عمر خريبين هداف الهلال، بفارق بسيط من النقاط، وينتظر أن تعقد اللجنة الفنية المكلفة باختيار وحسم مصير اللقب، خلال ساعات، لمراجعة الشروط والمعايير الخاصة باللقب، على ضوء ختام دوري الأبطال رسمياً بتتويج أوراوا ريد الياباني.كما وصل الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي، إلى تايلاند التي تشهد عدداً من الاجتماعات والفعاليات المتعددة، وفي مقدمتها حفل توزيع الجوائز بعد غدٍ، ويترأس سلمان بن إبراهيم آل خليفة صباح الغد اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الذي يناقش العديد من القضايا المرتبطة بمسيرة كرة القدم الآسيوية ويتخذ خلالها القرارات المناسبة، كما يحضر مساء الغد حفل مركز تطوير المواهب الكروية في الاتحاد التايلاندي، بحضور السويسري إنفانتنيو رئيس الاتحاد الدولي، ويشمل مركز التطوير عدداً من الملاعب المصغرة التي تم تشييدها بدعم من الاتحاد الآسيوي. وأعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة عن سعادته بزيارة تايلاند، مؤكداً أن إقامة حفل الجوائز السنوي في بانكوك يعزز مكانة البلاد على ساحة كرة القدم الآسيوية، معرباً عن ثقته بأن تايلاند قادرة على توفير الظروف المثالية لإنجاح هذا المحفل القاري الذي يستحوذ على اهتمام أسرة الكرة الآسيوية. وأشاد رئيس الاتحاد الآسيوي، بالتعاون المتميز الذي يبديه الاتحاد التايلاندي مع الاتحاد القاري على صعيد استكمال مختلف الترتيبات اللازمة لإقامة حفل الجوائز السنوية، مشيداً بجهود مختلف الأجهزة المختصة في تايلاند، وما تقدمه من تسهيلات كبيرة لإخراج الحفل بصورة زاهية تليق بسمعة كرة القدم الآسيوية.