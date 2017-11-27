أبوظبي تكشف شعار الفورمولا-1 الجديد

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت حلبة مرسى ياس هوايتها في الكشف عن الأحداث الكبرى عندما شهدت أمس الإعلان عن شعار الفورمولا - 1 الجديد، وجاء ذلك على هامش ختام بطولة العالم مساء أمس على حلبة ياس، والتي توج فيها الفنلندي بوتاس بطلاً لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى.

وجاءت لحظة تتويج بوتاس بلقب جولة الختام لتكشف الشعار الجديد، وتحت شعار «2018 بلا حدود» وبعد دقائق من تتويج بوتاس، شاركت الفورمولا - 1 في عرض فيديو للشعار الجديد أمام جمهور مكتمل العدد من عشاق رياضة سباق السيارات في حلبة مرسى ياس التي تتسع إلى 60 ألف شخص، لتنار جميع الشاشات في الحلبة بالشعار الجديد.

وكان بإمكان جمهور السباق من أصحاب النظر الحاد مشاهدة الشعار الجديد قبل ذلك خلال احتفالات التتويج، إذ تزينت به زجاجات ماء الزهر التي احتفل بها كل من بوتاس وهاميلتون وفيتل المتوجين بالمراتب الثلاثة الأولى.

وكانت فورمولا - 1 قد بدأت اعتماد الشعار السابق الشهير بلونيه الأسود والأحمر منذ عام 1994، لتعلن «ليبرتي ميديا»، الشركة المالكة لحقوق البطولة، نيتها اعتماد شعار جديد في فترة سابقة من شهر نوفمبر.