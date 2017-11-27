بوتــاس بصمة ذهب في «يـاس»

مصطفى الديب - عبد الله القواسمة (أبوظبي)

توج سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، الفنلندي فاليتيري بوتاس سائق مرسيدس بطلاً لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا - 1، الجولة الختامية من بطولة العالم للسيارات التي اختتمت فعالياتها أمس على حلبة مرسى ياس بالعاصمة أبوظبي.‬

ودخل بوتاس قائمة المتوجين التسعة لجولة أبوظبي منذ خروجها إلى النور قبل تسع سنوات، ليسطع نجم سائق مرسيدس لأول مرة في تاريخه على حلبة مرسى ياس، ويكتب اسمه بأحرف من ذهب.

وحافظ بوتاس على انطلاقته من المركز الأول في بداية السباق، وتفوق على بطل العالم وزميله بالفريق لويس هاميلتون الذي حل ثانياً‬، فيما احتل المركز الثالث الألماني سبستيان فيتل سائق فيراري، لينتهي السباق الرسمي بترتيب الثلاثة الأوائل نفسه في التجارب الرسمية الذي أقيم مساء أمس الأول.

حضر التتويج معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومحمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة هيئة السياحة والثقافة في أبوظبي، ومحمد بن سليم، رئيس نادي الإمارات للسيارات والسياحة، رئيس اتحاد رياضة السيارات والدراجات النارية.‬