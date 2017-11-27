الشيخة فاطمة: الرياضـة تعـزز السـلام والتقارب بين الشعوب

أبوظبي (وام)

شهدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» مساء أمس الجولة الختامية لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا - 1 «أبوظبي 2017» على مضمار حلبة مرسى ياس في نسختها التاسعة.

وأعربت سموها عن إعجابها بما شهدته من حسن التنظيم والحضور الجماهيري الكبير لمحبي الرياضة، مؤكدة المكانة المرموقة للدولة على صعيد الرياضة الدولية وتنظيم الفعاليات العالمية.

وأشارت سموها إلى أن الإمارات تشجع على المشاركة في الأنشطة الشبابية الرياضية الإبداعية، خاصة فئة الشباب، وتقدر المتسابقين من أنحاء العالم، مؤكدة أهمية المسابقات الرياضة في تعزيز السلام والتواصل والتقارب بين الشعوب.

وقدمت سموها التهنئة لكل المتسابقين والمنظمين في منافسات الجولة الختامية لهذا الحدث الرياضي الكبير، متمنية لهم مزيداً من النجاح والتقدم في هذا السباق وغيره من السباقات والمهرجانات، شهد السباق عدد من الشيخات والوزيرات وقيادات العمل النسائي في الدولة.