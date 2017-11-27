هزاع بن زايد: سبـاقـات السـرعة تليـق بوطن يسابق الريح نحو الريادة

أبوظبي (الاتحاد)

قام سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بزيارة جناح أبوظبي المقام على هامش جائزة الاتحاد للطيران الكبرى «الفورمولا- 1».

وقال سموه في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: مع محمد بن راشد ومحمد بن زايد وأولياء العهود في حلبة مرسى ياس بأبوظبي.. منصة رياضية فريدة تجسد مكانة الإمارات، وحضورها العالمي كنقطة التقاء وتلاقٍ للثقافات والحضارات.. سباقات السرعة تليق بوطن يسابق الريح نحو الإنجاز والريادة في المجالات كافة.

سيف بن زايد: أبوظبي دانة العواصم تتألق في مونديال الفورمولا - 1

غرد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في حسابه على «تويتر» قائلاً: «تتألق أبوظبي دانة العواصم في بطولة العالم للفورمولا - 1».