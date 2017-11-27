القوى الكبرى راغبة في الفوضى شريطة عدم ارتداد التأثيرات إلى بلدانهم

أبوظبي (الاتحاد)
كشف خبراء ومختصون في الصراعات السياسية والعسكرية، أن أوضاع اللاجئين تستمر في التدهور مع تباين في مناطق استضافتهم، مشيرين إلى أن القوى الكبرى راغبة في استمرار الفوضى في المنطقة العربية شريطة ألا ترتد آثار تلك الأوضاع إلى الدول الكبرى، لتشكل المنطقة العربية الشريحة الأكبر في صادرات هذه السلعة التي ينتفع منها البعض ويعمل على زيادة توفرها.
وأضاف هؤلاء، أن جميع البلدان بحاجة ماسة إلى إطلاق حلول سياسية واقتصادية، بجانب الحل الأمني لمحاربة الإرهاب، لأن الظروف التي أنضجت «داعش» وظهوره لا تزال قائمة، بل إنها قد تزداد تفاقماً، وهناك تخوفات من ظهور جيل جديد من الإرهابيين يتصف بسرعة قياسية في عمليات التخريب والدمار، فاللجوء أنتجته الصراعات والاستبداد السياسي وأصحاب المصالح والحروب الأهلية والمجاعات والأوبئة ودول تصدير اللجوء لا تتمتع بحصانة داخلية، وهناك المستفيدون من مختلف التوجهات أثرياء الحروب والصراعات والمحن، فالتنافس بين الأطراف الخارجية، دولية وإقليمية، فتح فصولاً صراعية جديدة تعد بإطالة كل صراع، فهناك تحالفات جديدة، وسباقات تسلّح، واصطفافات متغايرة.
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وأوضح، أن العالم العربي شهد خلال السنوات القليلة الماضية موجات تدفق للاجئين بسبب الصراعات والجماعات الإرهابية والنظم السياسية المستبدة والجماعات التكفيرية والحروب الدائرة في سوريا والعراق واليمن وليبيا.
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