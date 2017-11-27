بلاغ إلى القضاء المصري يتهم تميم وأردوغان باعتداء «الروضة»

القاهرة (مواقع إخبارية)

تقدم المحامي طارق محمود المحامي، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، يتهم فيه أمير قطر تميم بن حمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالتحريض وتقديم الدعم المادي واللوجيستي للمجموعة الإرهابية التي ارتكبت جريمة تفجير مسجد الروضة بالعريش وأسفر عن استشهاد 305 بينهم 27 طفلا وإصابة 128. وذكر في بلاغه الذي حمل رقم 6549 لسنة 2017، أن كلا من تميم وأردوغان مسؤول عن العملية الإرهابية، وكلا منهما قدم ملاذاً آمناً لقيادات الجماعات الإرهابية ووفر الدعم المادي لها والمنصات الإعلامية للتحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها. وطالب بالتحقيق بصورة عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم وطلب تحريات الأجهزة السيادية لتقديم الأدلة في تورط المقدم ضدهما البلاغ تميم وأردوغان في ارتكاب الجريمة الإرهابية.

إلى ذلك، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان النائب أحمد العوضي إن قطر على رأس الدول الداعمة للإرهاب، لافتا إلى تجنيد مرتزقة للقيام بعمليات إرهابية ضد السعودية والإمارات يؤكد تورط الدوحة في تمويل الجماعات المتطرفة. فيما طالب وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان النائب محمد الغول، بالتحول إلى تصنيف الدول الراعية للإرهاب كدول إرهابية، وعلى رأسها قطر، بدلا من تصنيف الكيانات والأفراد كجماعات إرهابية.