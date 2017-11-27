قطر تواجه أزمة مالية خانقة منتصف 2018

لندن (الاتحاد)
أكد موقع «جلوبال تريد ماجازين» المعني بالشؤون التجارية والاقتصادية العالمية، أن الفترة المقبلة ستشهد تكبد الاقتصاد القطري خسائر أكبر، بفعل تواصل المقاطعة التي يعانيها النظام الحاكم، جراء تشبثه بموقفه المتعنت والرافض للاستجابة لمطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب «السعودية والإمارات والبحرين ومصر». واستعرض الموقع تفاصيل دراسة اقتصادية أعدتها مؤسسة «كوفيس» العاملة في مجال تقديم المشورة للشركات والمؤسسات على مستوى العالم بهدف حمايتها من المخاطر، تفند مزاعم المسؤولين القطريين بأن مقاطعة بلادهم لا تكبدها أي خسائر، وقالت إن «التهديد الأكبر للاقتصاد القطري يتمثل في احتمال استمرار الأزمة لأمدٍ طويل، يفوق ذاك الذي استغرقته حتى الآن بالفعل، محذراً من أزمة مالية خانقة بحلول منتصف 2018.
وأبرزت الدراسة الجهود المستميتة التي تقوم بها الحكومة القطرية من أجل الحد من الخسائر الهائلة التي تُمنى بها، بما في ذلك اضطرارها إلى الاستعانة باحتياطياتها من الأموال السائلة والذهب، لتخفيف آثار العزلة المفروضة عليها. وتوقعت ألا يزيد معدل نمو الاقتصاد القطري على 3.4% في عام 2017 و3% لا أكثر في عام 2018. كما أشارت إلى مليارات الدولارات التي ضخها النظام القطري في شرايين القطاع المصرفي في صورة ودائع، للإبقاء على وجود سيولة نقدية.
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وشددت دراسة «كوفيس» على أن ذلك سيضعف الأداء التنموي في قطر، على الرغم من تدخل الحكومة لتقليص المخاطر المالية. ولن يقتصر الأمر على ذلك، كما سيقلص استمرار حالة عدم اليقين على الصعيد السياسي.. من حجم الاستثمارات، لاسيما في القطاعات غير المتصلة بالمحروقات. وأضافت الدراسة أن ضعف الظروف الاقتصادية سيؤدي إلى تقليص ثقة المستثمرين وتدفق الودائع، ما يجعل من المهم مراقبة مستوى السيولة في القطاع المصرفي القطري». وخلصت للقول «إن أي تدهور في الوضع الحالي سيؤدي إلى تكبد الاقتصاد القطري تكاليف أكبر»، وهو الأمر الذي يحاول المسؤولون القطريون إنكاره طوال الوقت.
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