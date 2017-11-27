باكستان: صدامات بين الأمن ومتطرفين تنتقل إلى مدن رئيسية

إسلام آباد (وكالات)
قالت الشرطة الباكستانية إن نشطاء تابعين لحزب «لبيك يا رسول الله» المتشدد اشتبكوا مع قوات الأمن أمس، لليوم الثاني على مشارف العاصمة إسلام آباد فأحرقوا سيارات قبل أن ينسحبوا إلى مخيم اعتصام أقاموه قبل أكثر من أسبوعين. وأمرت الحكومة مساء أمس الأول، الجيش بالتدخل لاستعادة النظام، لكن شهوداً أكدوا أنهم لم يروا أي قوات عسكرية بالمنطقة المحيطة بمخيم الاعتصام في فيض آباد على مشارف العاصمة. وأمس الأول، قتل 6 أشخاص على الأقل، بينهم عسكري، وأصيب نحو 200 آخرين، حين حاولت قوات الأمن فض اعتصام المتشددين الذين أغلقوا الطريق الرئيسي إلى إسلام آباد، مطالبين بإقالة وزير القانون والعدل لاتهامهم له بـ«التجديف».
وعقد رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي، اجتماعاً طارئاً أمس ضم كبار المسؤولين، لكن الوضع لا زال متوتراً في العاصمة، حيث واصل المتظاهرون الاعتصام في جسر فايز آباد ومناطق أخرى، بينما تم إغلاق الطرق السريعة المؤدية إلى مدن بينها كراتشي ولاهور، أمام حركة المرور. والحركة المتشددة يقودها رجل الدين صاحب الخطابات النارية خادم حسين رضوي الذي يستخدم لغة هجومية ضد معارضيه.
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