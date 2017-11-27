«لجنة الإعلام العربي» تبحث اليوم التصدي للإرهاب

القاهرة (وام)

تبحث اللجنة الدائمة للإعلام العربي اليوم الاثنين بالقاهرة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، والبحث في سبل تضافر الجهود الإعلامية للدول العربية لمواجهة تفشي هذه الظاهرة. وقال فوزي الغويل، مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، إنه في هذا الإطار ستعرض على اللجنة التوصيات الصادرة عن الاجتماع الـ 18 لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي للإرهاب، وتوصيات أعمال الحلقة النقاشية البحثية الخامسة.

وأضاف أنه فيما يتعلق ببند «عاصمة الإعلام العربي»، ستناقش اللجنة منهاج مدونة الخطوات المتضمنة الأنشطة والفعاليات الخاصة باحتفالية بغداد عاصمة للإعلام العربي التي أعدتها هيئة الإعلام والاتصالات في جمهورية العراق، وذلك تنفيذاً للقرار 444 الصادر عن مجلس وزراء الإعلام العرب في الدورة الـ 48 باختيار مدينة بغداد عاصمة للإعلام العربي لعام 2017 - 2018.

وتأتي القضية الفلسطينية كبند دائم على جدول أعمال اللجنة الدائمة للإعلام العربي لكونها القضية المحورية والأساسية لجامعة الدول العربية، بهدف الإبقاء على القضية الفلسطينية عموماً وقضية القدس حية في عقول العرب والمسلمين من خلال تبني برامج توعوية إعلامية وفق سياسات إعلامية عربية متواصلة، والعمل على حشد الرأي العام العالمي لمناهضة الإجراءات والسياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.