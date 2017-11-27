الأمن المصري يدك معاقل الإرهاب بالعريش

القاهرة (وكالات)

داهمت قوات الأمن، لليوم الثالث على التوالي، عدداً من المناطق الجبلية الوعرة، وأوكار العناصر المتطرفة في عدة مناطق متفرقة بسيناء، على خلفية حادث العريش الإرهابي الذي استهدف المصلين بمسجد الروضة.

وبحسب بيان عسكري، فإن غارات جوية نجحت في استهداف عدد من منفذي الهجوم الإرهابي.

واقتحمت قوات الأمن عدداً من المناطق الجبلية الوعرة، بناءً على معلومات دقيقة عن لجوء بعض العناصر المتطرفة لهذه المناطق للاختباء والاحتماء بها، في ظل الملاحقات الأمنية المتكررة التي تقوم بها أجهزة الأمن.

وحققت الأجهزة الأمنية خسائر فادحة في صفوف الجماعات الإرهابية والعناصر المتطرفة من خلال قتل عدد منهم وتدمير عدد من سيارات الدفع الرباعي التي تستغلها العناصر المتطرفة في التنقل من مكان لآخر، بسبب الطبيعة الجغرافية لسيناء، فضلاً عن تدمير عدد من العشش والأوكار التي يحتمى بها الإرهابيون. وأكدت أجهزة الأمن، عزمها المضي في ملاحقة هذه العناصر المتطرفة، وفلول خلية الروضة، من خلال مداهمات تعتمد على معلومات دقيقة عن أماكن وجود هذه العناصر الإرهابية.