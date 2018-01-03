المنتخب يؤدي تدريباً خفيفاً وزاكيروني يعزز الإيجابيات

الكويت (الاتحاد)

الجدية والالتزام والصرامة في التدريبات والمحاضرات الفنية، شعار منتخبنا خلال 24 ساعة الأخيرة، قبل النهائي أمام عُمان غداً، وأعادت إدارة البعثة، الهدوء والتركيز سريعاً للاعبين، بعد أن تعاهد الجميع على إيقاف الاحتفال بالصعود، ونسيان ما فات، والنظر فقط لما هو قادم، لأن «الأبيض» يقف أهم 90 دقيقة في مواجهة «الأحمر»، خاصة أن مباراة الغد أمام أحد أقوى منتخبات البطولة، وصاحب الأداء الثابت منذ البداية، ويملك عناصر خطيرة في جميع الخطوط.

وحرص عبد الله الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس بعثة المنتخب، على الاجتماع باللاعبين، خلال تناول وجبة الغداء أمس بمقر الإقامة، وهنأهم على الأداء والروح القتالية، وطالبهم بنسيان ما فات، والتركيز على النهائي الذي يتطلب أن يستعيد الجميع تركيزهم وقدراتهم الفنية والبدنية والذهنية، في ظل ضغط مباريات البطولة، والأداء القوي لمدة 120 دقيقة في نصف النهائي أمام العراق أمس الأول، وشدد الجنيبي على اللاعبين بضرورة بذل الجهد والعرق في لقاء الغد، وتقديم الأداء المميز لـ«الأبيض»، للتتويج باللقب.

فيما أشاد عبد الله صالح مشرف المنتخب الوطني، بروح الجدية والانضباط بين اللاعبين، وتحمل الجميع المسؤولية والالتزام بالبرنامج اليومي المخصص للفريق، ويغطي كل ما يتعلق بالبعثة والتحضيرات والتدريبات بشكل عام. وعلى الجانب الآخر، يؤدي منتخبنا الوطني تدريبه الأخير مساء اليوم، على ملعب نادي اليرموك بمشاركة جميع اللاعبين، بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة من تدريبات أمس، واكتفى بتدريبات قوية للبدلاء، وفقرات استشفاء للاعبين الذين شاركوا في المباراة، واقتصرت على «المسبح والجاكوزي»، وخضوع البعض الآخر لجلسات مساج للعضلات لإزالة الإجهاد والإرهاق، وينتظر أن يكون التدريب الأخير اليوم، عبارة عن تعزيز بعض الإيجابيات التكتيكية والفنية التي ظهرت أمام العراق، خاصة من حيث السيطرة على وسط الملعب والانطلاقات من العمق وعلى الأطراف، بجانب بعض الأمور التكتيكية، خاصة ما يتعلق بخطة اللعب في لقاء الغد، ويتوقع أن يستمر الجهاز الفني في تدريبات ركلات الترجيح، والتي تألق فيها لاعبو «الأبيض»، وبعض التدريبات الفنية في تحركات اللاعبين بالكرة وبدونها، وأيضاً تركيز الجهاز الفني على الجمل الفنية المطلوب تنفيذها خلال مواجهة عُمان، في ظل توقع زاكيروني، لأداء «الأحمر» بطريقة دفاعية لمنع وصول لاعبي «الأبيض» إلى المنطقة.

ويشدد الجهاز الفني على لاعبي الثلث الهجومي، ضرورة نقل الكرات داخل المنطقة، وعدم التسديد من قريب إلا في حال وجود زاوية مناسبة، مع التحرك الجيد عند امتلاك الكرة، بما يسهل فتح زوايا الملعب بشكل أفضل.

وحرص المدرب الإيطالي على عقد اجتماع باللاعبين مساء أمس، لشرح المطلوب في النهائي، ومطالبة اللاعبين بضرورة القتال في الملعب، من أجل استمرار الأداء الجيد، والعمل على إنهاء المباراة في وقتها الأصلي، وعدم الانتظار للوصول إلى ركلات الترجيح.