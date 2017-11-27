الجيش اليمني يستعيد مواقع في صعدة

عقيل الحلالي (صنعاء)

استعاد الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، أمس، سيطرته على مواقع استراتيجية في محافظة صعدة معقل المتمردين الحوثيين في أقصى شمال البلاد. وذكرت مصادر عسكرية ميدانية ووسائل إعلام محلية أن قوات الجيش مسنودة بوحدات عسكرية من التحالف العربي تمكنت من استعادة مواقع استراتيجية في شرق منطقة البُقع الحدودية ببلدة كتاف شمال شرق صعدة، مشيرة إلى أن المواقع المحررة قريبة من الحدود السعودية والحدود الإدارية بين محافظتي صعدة والجوف.

وأضافت أن القوات اليمنية وحلفاءها استولت على أسلحة وعتاد عسكري متنوع خلفتها الميليشيات الانقلابية التي خسرتها العام الماضي سيطرتها على منفذي البُقع وعلب الحدوديين مع السعودية في شمال صعدة.

وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات على مواقع للمتمردين للحوثيين والقوات المتحالفة معهم والتابعة للمخلوع صالح في الشريط الحدودي شمال وغرب صعدة، ما أسفر عن وقوع خسائر في صفوفها.

كما قصفت المقاتلات العربية أهدافاً للمتمردين في مدينتي حرض وميدي الحدوديتين بمحافظة حجة المجاورة.