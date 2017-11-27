اعتماد أسماء 737 مواطناً من مستحقي دعم «زايد للإسكان»

دبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أسماء 737 مواطناً من مستحقي الدعم السكني بقيمة إجمالية بلغت 476 مليون درهم، وذلك بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني السادس والأربعين.

وتأتي الدفعة الجديدة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

ورفع معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، التهنئة للقيادة الرشيدة.وقال: «الإعلان عن دفعة جديدة من مستحقي الدعم السكني بالتزامن مع احتفالنا باليوم الوطني السادس والأربعين، يترجم حرص قيادتنا الرشيدة على إسعاد المواطنين في مناسبة عزيزة على دولة الإمارات العربية المتحدة واهتمامها البالغ بإسكان المواطنين وتحقيق الاستقرار السكني، وتوفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه والسعادة للمواطنين من خلال وحدات سكنية حديثة وعصرية وأحياء سكنية مستدامة متكاملة المرافق».

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البرنامج السابع في متحف الاتحاد والذي اعتمدت فيه الدفعة الجديدة لقرارات الدعم السكني للمواطنين، وناقش مذكرات لجنة دراسة طلبات الدعم السكني ولجنة العناية بالحالات الإنسانية ومذكرة لجنة التظلمات، بالإضافة إلى آلية استحقاق الحالات الاجتماعية بناء على تعديلات اللائحة التنفيذية للبرنامج، ومذكرة بشأن ضوابط تحديد بداية استقطاع مبلغ أقساط سداد مبلغ قرض البرنامج، إلى جانب مذكرة بشأن المزايا الوظيفية «حزمة السعادة» وآخر مستجدات مشاريع البرنامج السكنية.