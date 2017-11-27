«يوتيوب» يمنع المحتوى غير المناسب

القاهرة (د ب أ)

أعلن موقع نشر ملفات الفيديو عبر الإنترنت «يوتيوب» سعيه لزيادة حماية الأطفال الذين يستخدمون الموقع من التعرض لمحتوى غير مناسب. وأعلن الموقع المملوك لشركة خدمات الإنترنت الأميركية العملاقة «جوجل» عن خطة من 5 نقاط لتشديد الرقابة على المحتوى، وضمان منع المحتوى غير المناسب. تشمل الخطة الخطوات التالية:

- التطبيق الصارم للقواعد والإرشادات الاجتماعية، وتسريع تطبيق هذه القواعد من خلال التكنولوجيا المتاحة.

- حذف الإعلانات من الفيديوهات غير المناسبة التي تستهدف الأسر.

- حجب التعليقات غير المناسبة على الفيديوهات الخاصة بصغار السن.

- توفير الإرشادات اللازمة لصناع الفيديوهات المناسبة للمشاهدة الأسرية.

-الاستعانة بالخبراء المتخصصين في هذه المجالات والاستفادة من خبراتهم.