لعبة لتحسين قدرة مصابي التوحد على التوازن

سان فرانسيسكو (د ب أ)

ابتكر باحثون في جامعة ويسكنسون ماديسون الأميركية لعبة فيديو إلكترونية تهدف لمساعدة الأطفال والشباب المصابين بمرض التوحد على حفظ توازنهم.

وتقول رئيسة فريق البحث بريتاني ترافيرس إن التحديات التي تتعلق بحفظ اتزان الجسم تعتبر من المشكلات الشائعة لدى مرضى التوحد مقارنة بالأشخاص الأسوياء، مضيفة: «نحن نرى أن برنامج التدريب المرتكز على ألعاب الفيديو يمكن أن يساعد مرضى التوحد على مواجهة تلك المشكلة المتعلقة بحفظ الاتزان».

وتعتمد لعبة الفيديو على مكافأة المشاركين الذين ينجحون في تقليد مجموعة من الحركات الخاصة بألعاب النينجا، وهو ما يساعدهم بشكل غير مباشر على زيادة قدرتهم على حفظ توازنهم وثباتهم.

وتعتمد منظومة اللعبة على كاميرا لرصد الحركات من نوعية مايكروسوفت كينكت، ولوح لحفظ التوازن خاص بجهاز ألعاب «وي» من شركة ننتندو، علاوة على برنامج إلكتروني تم إعداده من خلال برنامج «أدوبي إير» على نظام تشغيل ويندوز.

وتوضح ترافيرس أن المشاركين في اللعبة يشاهدون أنفسهم على الشاشة وهم يقومون بحركات النينجا المختلفة، ويحصلون على مكافآت عند النجاح في تقليد تلك الحركات، وهذه هي الكيفية التي يرتقون فيها عبر المراحل المختلفة داخل اللعبة.

وشارك 29 شخصا مريضا بالتوحد تتراوح أعمارهم ما بين 7 و17 عاما في البرنامج التدريبي الذي استمر على مدار ستة أسابيع اعتمادا على لعبة الفيديو المشار إليها. ومع انتهاء البرنامج، ظهرت بوادر تحسن ملحوظة على المشاركين، ليس فقط فيما يتعلق بالقدرة على تقليد الأوضاع الجسمانية المطلوب منهم القيام بها خلال لعبة الفيديو، بل أيضا فيما يخص القدرة على حفظ الاتزان خارج إطار اللعبة.