بالفيديو: ثلوج كثيفة على جبل جيس برأس الخيمـة والـحرارة 5 تحت الصفر

هالة الخياط، وهدى الطنيجي، ومحمد صلاح، ومريم الشميلي، وسعيد أحمد، والسيد حسن (إمارات الدولة)

سقطت الثلوج أمس، على جبل جيس الذي سجل أقل درجة حرارة في الدولة بواقع 5.4 تحت الصفر حتى الساعة الرابعة عصراً، وبلغت سماكة الثلج 10 سنتيمترات، وتفاوتت شدة الثلوج بين الخفيفة والمتوسطة، وفق ما أفاد به المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل.

واستمر أمس، تأثير المنخفض الجوي المتعمق في طبقات الجو العليا الذي صاحبته رياح شمالية غربية شديدة السرعة وصلت لـ 85 كم في الساعة، ما أدى لتدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2000 متر نتيجة الأتربة والرمال المتطايرة لشدة سرعة الرياح التي أدت لسقوط العديد من الأشجار في الشوارع، وتطاير بعض الأجسام أحياناً. وأدت حالة عدم الاستقرار الجوي التي أثرت على الدولة اليومين الماضيين إلى الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، وتواصل أمس هطول أمطار الخير على معظم مناطق الدولة، والتي بدأت منذ ليلة أول من أمس الخميس، وتفاوتت بين الغزيرة والمتوسطة، واستمرت بالهطول حتى الساعات الأولى من صباح أمس، لتعاود من جديد السقوط مساء أمس الجمعة بمستويات مختلفة الشدة من منطقة لأخرى. وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يبدأ تأثير المنخفض الجوي بالتراجع مع مساء اليوم السبت لتصبح الرياح معتدلة السرعة في المساء والليل.وسجلت محطات المركز سرعة الرياح على البحر أمس لتبلغ 80 كلم في الساعة، ما أدى إلى ارتفاع الموج لنحو 15 قدماً في العمق في الخليج العربي.

وتم تسجيل أعلى كمية أمطار أمس في جبل مبرح بواقع 32.4 ملم، وفي مطار رأس الخيمة 15.7 ملم، وفي جبل ينس 8.5 ملم، وفي مطار الشارقة 7.2 ملم.

وأفاد المركز بأن الطقس سيكون اليوم السبت غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية الشمالية، وتتضاءل فرصة سقوط الأمطار، والرياح تكون نشطة السرعة نهاراً، ومثيرة للرمال والأتربة، ما سيؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، خاصة على المناطق المكشوفة، وتصبح معتدلة السرعة في المساء والليل، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي، ومتوسط يضطرب أحياناً في بحر عُمان.