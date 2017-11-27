بزيع وبركات والركابي يفوزون بـ «العويس الثقافية»

دبي(وام)

أعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عن أسماء الفائزين بجوائز جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية. وقال عبد الحميد أحمد، الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، في بيان صحفي، إن لجنة التحكيم اختارت منح جوائز الدورة الخامسة عشرة ‏2016-2017‏ لكل من شوقي بزيع وهدى بركات وجورج قرم من لبنان وعبدالخالق الركابي من العراق وحمادي صمود من تونس من بين 1.662 مرشحاً، وهم إجمالي عدد المتقدمين لنيل جوائز العويس الثقافية، لما تمثله تجربتهم من عمق وأصالة وقوة تعبير تصب في خانة الثقافة العربية المعاصرة.

وأضاف عبد الحميد أحمد أن اللجنة منحت الشاعر شوقي بزيع جائزة الشعر، وفي حقل القصة والرواية والمسرحية منحت لجنة التحكيم الجائزة لكل من هدى بركات، وعبد الخالق الركابي، فيما منحت لجنة التحكيم جائزة الدراسات الأدبية والنقد للدكتور حمادي صمود، وفي مجال حقل الدراسات فاز الدكتور جورج قرم، مشيراً إلى أن حفل توزيع الجوائز سيقام في منتصف شهر مارس القادم.