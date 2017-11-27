المنصوري: مشاريع مستقبلية بين الإمارات وروسيا بقطاعات الابتكار والصناعة والطاقة

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، حرص الإمارات على تعزيز تعاونها مع روسيا، باعتبارها لاعباً اقتصادياً رئيساً ومؤثراً في الاقتصاد العالمي، وشريكاً مهماً في تحقيق أهداف الإمارات التنموية، موضحاً أن مجالات الابتكار وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والأمن الغذائي وما يرتبط به من استثمار زراعي وصناعات غذائية، إلى جانب مشاريع البنى التحتية والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والمياه، تمثل محاور مهمة للتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة أيضاً.

وقال المنصوري، خلال كلمته بالمنتدى الاقتصادي الإماراتي الروسي، الذي عقد بأبوظبي أمس، إن هناك فرصة مهمة لاستكمال وتعزيز ما حققه البلدان من تعاون مرتكز إلى اتفاقيات ثنائية في عدد من المجالات ذات الأهمية، مثل الصناعة والطيران المدني والنقل والتكنولوجيا والمدن الذكية والفضاء والطاقة النووية، موضحاً أن السنوات الماضية شهدت زيادة ملموسة في اللقاءات والزيارات والفعاليات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين، ما يعكس حرصاً متبادلاً على تنمية وتطوير علاقات البلدين الصديقين.

وأضاف: تعود الروابط التي تجمع دولة الإمارات وروسيا الاتحادية إلى جذور تاريخية وحضارية عريقة، وشهدت علاقاتنا الثنائية تطوراً مستمراً خلال السنوات الماضية، لا سيما في الجوانب الاقتصادية، ولعل ما يجمع البلدين من قواسم مشتركة، مثل التقارب الجغرافي وتلاقي الرؤى التنموية، فضلاً عن التحديات الاقتصادية المشتركة، يوفر مقومات مهمة لتوطيد الشراكة وتحقيق مستوى متميز من التكامل الاقتصادي.

وتابع: ندفع قدماً نحو استكشاف الفرص والإمكانات التي تزخر بها أسواق البلدين والمنطقة، والتعامل مع المتغيرات التي تعتري المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي، وفق رؤية واضحة تحقق مصالح الجانبين.