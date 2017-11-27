اتفاق الإمارات ونيوزيلندا على رفع مستوى التعاون الاقتصادي عبر مظلة واسعة من القطاعات التنموية

أبوظبي (الاتحاد)

أسفرت أعمال الدورة السادسة للجنة الاقتصادية الإماراتية النيوزيلندية المشتركة، بمدينة أوكلاند النيوزيلندية أمس، عن اتفاق الدولتين على تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري في التجارة والاستثمار والخدمات المالية والابتكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطيران والغذاء والزراعة واعتمادات الحلال، إضافة إلى الطاقة المتجددة والتعاون في توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين نيوزيلندا ودول مجلس «التعاون»، والمشاركة في «إكسبو 2020».

وترأس الجانب الإماراتي معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومثل الجانب النيوزيلندي فيل تويفورد وزير المواصلات. وضم وفد الدولة المشارك المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وحضره صالح السويدي، سفير دولة الإمارات لدى نيوزيلندا.

وقال معالي وزير الاقتصاد في كلمته خلال الاجتماع إن الروابط الاقتصادية الديناميكية التي تجمع البلدين شهدت نمواً متزايداً على مدار السنوات الماضية ونتطلع إلى توطيد الشراكة في المجالات الحيوية. وأوضح معاليه أن التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين وصل خلال 2016 إلى 2.3 مليار درهم (614 مليون دولار)، فيما وصل إجمالي التبادل التجاري للسلع والخدمات بين البلدين خلال العام نفسه إلى 1.1 مليار دولار، وتعد الإمارات أكبر مصدِّر إلى نيوزيلندا بين دول الشرق الأوسط لعام 2016، مستحوذة على أكثر من 53% من إجمالي صادرات المنطقة إلى نيوزيلندا، فيما استقبلت نحو 17% من إجمالي وارداتها، وهي عاشر أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا عالمياً.

وأشار معاليه كذلك إلى وجود آفاق واسعة للتكامل التجاري والاقتصادي بين البلدين في العديد من القطاعات، أبرزها الأمن الغذائي، حيث يمكن لنيوزيلندا الغنية بثرواتها الزراعية والحيوانية والسمكية أن تكون شريكاً اقتصادياً للإمارات عبر تعزيز التعاون التقني والفني في مجال اعتماد وتصدير المنتجات «الحلال» ورفع التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات الإماراتية في هذا المجال الحيوي.