«المصرف العراقي للتجارة» يدشن فرعاً في «أبوظبي العالمي»

يوسف البستنجي (أبوظبي)

قال أحمد الصايغ، رئيس سوق أبوظبي العالمي، إن عدد البنوك والشركات المالية المسجلة لدى السوق بلغ أمس 56 شركة مالية وبنكاً تمارس أعمالها من خلال السوق، الذي يعتبر المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات، والذي فتح أبوابه لممارسة الأعمال اعتباراً من 21 أكتوبر من عام 2015.

وأكد الصايغ، في رد على سؤال لـ«الاتحاد»، خلال حضوره أمس، حفل تدشين المكتب التمثيلي للمصرف العراقي للتجارة في سوق أبوظبي العالمي، إن السوق وقع حتى الآن أكثر من 50 اتفاقية ثنائية للتعاون مع بلدان من أنحاء العالم كافة، إضافة إلى الاتفاقيات الموقعة مع المنظمات الدولية المتخصصة في مجال عمل السوق. وأوضح الصايغ، أن هذه الاتفاقيات تعطي السوق مصداقية وتعزز مكانته كمركز مالي دولي موثوق وشفاف.

وقال: إن سوق أبوظبي العالمي يتطلع لأن يكون مركزاً لجميع البنوك، وتدشين مكتب تمثيلي لبنك عراقي اليوم في السوق هو خطوة مهمة ضمن خطة السوق.

وجاء إطلاق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع المالي العالمي، كما يشكل السوق جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي الاقتصادية، حيث يلعب من خلال موقعه الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دوراً محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للأعمال والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا.