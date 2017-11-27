«إبسون» تطرح أكبر مجموعة من أجهزة العرض



تاريخ النشر: الإثنين 27 نوفمبر 2017 دبي (الاتحاد) تواصل «إبسون» جهودها لإتاحة تقنية أجهزة العرض ذات الشهرة العالمية بأسعار معقولة للسوق المنزلي من خلال سلسلتها الجديدة: EH-TW610 وEH-TW650 وEH-TW5600 وEH-TW5650 وEB-S05 وEB-X05 وEB-U05 وEB-S41 وEB-X41. وقال جاسون وايلي، مدير المبيعات في شركة «إبسون» الشرق الأوسط: «تم تنسيق أحدث سلاسلنا من أجهزة العرض بعناية لضمان تقديم مجموعة كبيرة من الميزات بالسعر المناسب لكل نوع من المستهلكين. وتستهدف الطُرز EH-TW610 وEH-TW650 وEH-TW5600 وEH-TW5650 عشاق السينما والترفيه في المنازل. وهناك بعض الميزات البارزة التي تم إدراجها في هذه السلسلة، وهي إضافة ‏إزاحة العدسة‬ (في الطرازين EH-TW5600 وEH-TW5650)، وإمكانية الاتصال عبر Miracast ومطابقة الشاشة (في الطراز EH-TW5650)، وإمكانية الاتصال المضمَّنة عبر Wi-Fi (في الطرازين EH-TW610 وEH-TW650)». ‬‬‬‬‬‬‬وأضاف وايلي: «وتتوفر لدينا أيضًا مجموعة رائعة من أجهزة العرض لأي شخص يسعى إلى التوفيق بين احتياجات المنزل والعمل من خلال الطُرز EB-S05 وEB-X05 وEB-U05».