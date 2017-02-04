«الزعيم» يستعيد المركز الثـاني بـ «ثلاثية» في شباك «العميد»

صلاح سليمان (العين)

استعاد العين المركز الثاني، عقب الفوز العريض على النصر بثلاثة أهداف، في قمة «الجولة 17» مساء أمس، وحملت توقيع البرازيلي كايو لوكاس في الدقيقة 22، والمدافع إسماعيل أحمد في الدقيقة 57، وعمر عبدالرحمن من ركلة جزاء في الدقيقة 78، ورفع «الزعيم» رصيده إلى 37 نقطة، ويبقى «العميد» في المركز الثامن وله 22 نقطة.

بدأت المباراة سريعة وقوية من الجانبين، وسط محاولات سريعة ومبكرة للوصول إلى الشباك، وكاد المغربي عبدالعزيز برادة أن يحرز هدف السبق في الدقيقة الثانية، عندما تلقى تمريرة أمامية وضعته في مواجهة مع الحارس العيناوي خالد عيسى، إلا أنه أرسل الكرة بطريقة غير مركزة، لتمر بالقرب من القائم الأيمن، مهدراً فرصة مؤكدة للفريق الضيف، وبعدها يرتب صاحب الأرض من أوراقه، ويبدأ في فرض سيطرته على أحداث اللقاء، وبناء الهجمات التي وصل من خلالها إلى مرمى النصر أكثر من مرة، ولكنها لم تحقق الهدف المنشود، مقابل محاولات أخرى للاعبي النصر لاقت المصير نفسه.

ويضغط «البنفسج» بقوة على مرمى «الأزرق»، ساعياً لهز الشباك، مستفيداً من التمريرات المتقنة والمتكررة بقيادة صانع الألعاب عمر عبدالرحمن، ومن إحدى تمريرات «الموهوب» تصل الكرة إلى ناصر الشمراني الذي تقدم بها من الجهة اليمنى، ويطلق تسديدة قوية ارتدت من يد الحارس أحمد شمبيه، وتهيأت أمام البرازيلي كايو لوكاس المتحفز لها بالمرصاد، والقريب من المرمى، ولم يتردد في إيداعها الشباك، مهدياً العين هدف التقدم في الدقيقة 22.

ورفع الهدف المبكر من حرارة المباراة وقوتها وضاعف من درجة الإثارة وحماس اللاعبين وجماهير الفريقين، ويبدأ النصر رحلة البحث عن هدف التعادل، بينما سعى صاحب الأرض لمضاعفة الغلة، وتسجيل الهدف الثاني، ليجعل مهمة النصر أكثر صعوبة. ووصل العين إلى مرمى المنافس أكثر من مرة، إلا أنه لم ينجح في التسجيل، وظل الوضع كما هو، إلى الدقيقة 34 عندما احتسب الحكم خطأ على النصر، ويتصدى عمر عبدالرحمن لتنفيذ الركلة الثابتة، ويرفع الكرة أمام المرمى، ويعالجها الشمراني بضربة رأسية محكمة ترتد من العارضة، ليعيدها محمد عبدالرحمن بتسديدة قوية تجاه المرمى ليحولها الحارس أحمد شمبيه إلى ركلة ركنية، واقترب عبدالعزيز برادة من تسجيل هدف التعادل للنصر في الدقيقة 46 من كرة ثابتة، سددها قوية لترتد من العارضة، ويحولها المدافع إسماعيل أحمد إلى ركلة ركنية لم تثمر عن شيء لينتهي الشوط الأول بتقدم العين بهدف.

عاد الفريقان إلى أرضية الملعب، مع بداية الشوط الثاني، وسط طموحات متباينة، حيث كان العين يتطلع إلى تسجيل هدف الأمان والاطمئنان، بينما جاهد النصر من أجل إعادة اللقاء إلى المربع الأول، لتمضي المحاولات المتكررة، من دون الوصول إلى ما سعيا إليه، وأوشك كايو لوكاس أن يحقق طموحات العين في الدقيقة 55، إلا أن محاولته لم تنجح بعد مضايقة دفاع النصر داخل المنطقة، ومحاول أخرى يهدرها ناصر الشمراني، إلا أن إسماعيل أحمد ينجح في تعويض الفرصتين الضائعتين، عندما تلقى تمريرة رائعة من «عموري»، ليواجه الحارس ويضعها داخل الشباك في الدقيقة 57.

ويواصل العين سيطرته شبه الكاملة على أحداث اللقاء، والتي وصل من خلالها إلى مرمى النصر مرات عدة، وتثمر جهوده عن الهدف الثالث، بعد ملامست الكرة يد خليفة مبارك، ليحتسبها الحكم ركلة جزاء يسجل منها عمر عبدالرحمن الهدف الثالث على يمين الحارس أحمد شمبيه.

ورغم تلقي شباكهم لثلاثة أهدف إلا أن لاعبي النصر لم تتوقف محاولاتهم، بل سعوا بكل جدية لبلوغ شباك العين، إلا أن مدافعي «الزعيم» كانوا بالمرصاد لكل شاردة وواردة، وتمكنوا من إبطال مفعول هجمات «العميد»، ومن إحدى الهجمات السريعة كاد كايو لوكاس أن يضيف الهدف الرابع من تسديدة قوية من داخل المنطقة، إلا أن الكرة ترتد من القائم الأيمن، ويشتتها الدفاع من منطقة الخطر في الدقيقة 88، ويبقى الوضع على ما هو عليه، من دون تغيير ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية اللقاء بفوز العين بثلاثة أهداف.