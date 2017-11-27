«إكسبو 2020 دبي» يرسي عقوداً بـ11 مليار درهم خلال 2017

دبي (الاتحاد)

أعلن «إكسبو 2020 دبي»، خلال مؤتمره للمشتريات والتعاقدات، أنه منح خلال عام 2017 حتى الآن عقود إنشاءات بقيمة 10.8 مليار درهم إماراتي، بخلاف عقود في مجالات غير الإنشاءات بقيمة 411 مليون درهم.

وتتواصل الأعمال التحضيرية لـ«إكسبو 2020 دبي» في مسارها المرسوم وفق المخطط، حيث تجاوزت الوجهة العالمية ما كانت تعهدت به من منح عقود في مجالات غير الإنشاءات خلال 2017 التي كانت تقدر بقيمة 360 مليون درهم. وسيصل «إكسبو 2020» إلى هدفه المتمثل في إكمال منح عقود إنشاءات بقيمة 11 مليار درهم إماراتي، بعد منح عقود التخطيط الحضري والإنشاءات المؤقتة التي سيتم الانتهاء منها أوائل 2018.

وستكون هذه العقود من بين عدد من الفرص الأخرى التي يتيحها «إكسبو 2020 دبي» خلال 2018، مع انتقاله إلى المرحلة التالية من أعماله، التي تركز على النفقات التشغيلية.

أما القطاعات الأخرى التي ستتيح فرص عقود ومشتريات في العام المقبل للشركات من جميع الأحجام، فتشمل مجالات التصميم، والخدمات اللوجستية، والصحة والسلامة، والبناء ومواد البناء.