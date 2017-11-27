دبي (الاتحاد)

أعلنت ‬دائرة ‬السياحة ‬والتسويق ‬التجاري ‬بدبي «‬دبي ‬للسياحة»، ‬أسماء ‬الفائزين ‬في «‬جائزة ‬الاستدامة ‬في ‬قطاع ‬الضيافة ‬2017»‬، ‬ضمن ‬مبادرة «‬دبي ‬للسياحة ‬المستدامة»‬، ‬والتي ‬تم ‬إطلاقها ‬بهدف ‬تشجيع ‬وتكريم ‬المنشآت ‬الفندقية ‬والعاملين ‬في ‬قطاع ‬الضيافة، ‬لتطبيقهم ‬أعلى ‬معايير ‬الاستدامة ‬الخاصة ‬بترشيد ‬استهلاك ‬الطاقة ‬والمياه، ‬ومساهمتهم ‬بشكل ‬فعّال ‬في ‬الارتقاء ‬بالوعي ‬المهني ‬تجاه ‬البيئة ‬والاقتصاد ‬واستخدام ‬الموارد .

وتتكوّن الجائزة التي تؤكد التزام الدائرة نحو إعلان الأمم المتحدة عام 2017 «السنة الدولية لتسخير السياحة المستدامة من أجل التنمية»، من 17 فئة، منها 10 جوائز رئيسة منحت للمنشآت السياحية، و7 جوائز خصّصت لتكريم جهود الجهات الرائدة والعاملين في القطاع، حيث استقبلت الجائزة أكثر من 151 طلباً.

وقال هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»:

«خلال السنوات الماضية، تمكّنت دبي من تحقيق معدّلات نمو كبيرة، وذلك بناءً على الرؤية الثاقبة وحكمة قيادتنا الرشيدة، وأنه على الرغم من هذا التقدّم الهائل الذي نحقّقه، فإنه ينبغي علينا أن نكثف جهودنا كذلك تجاه ضرورة المحافظة على البيئة، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية».

من جهته، قال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي للتطوير والاستثمار في الدائرة: «يعتبر القطاع السياحي من الركائز الأساسية لاقتصاد دبي وتنوّعه ونموّه. ولقد وضعت دبي أهدافاً واضحة لتحقيق التنمية المستدامة، وهي تنفّذ الرؤية السياحية 2020 الرامية إلى استقبال 20 مليون زائر سنوياً بحلول العقد المقبل، وهذا ما جعلنا نطلق مبادرة «دبي للسياحة المستدامة»، لنكون الوجهة الرائدة عالمياً في هذا المجال».