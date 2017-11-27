«ديوا» تنظم المؤتمر السنوي لأفضل ممارسات الجودة

دبي (الاتحاد)

افتتح سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» أمس، المؤتمر السنوي التاسع لأفضل ممارسات الجودة والصحة والسلامة والبيئة الذي نظمته الهيئة بفندق جراند حياة، ويعتبر منصة عالمية للاطلاع على أفضل الممارسات في هذه المجالات، إضافة إلى الوقوف على التحديات الراهنة وتوحيد الجهود المحلية والدولية لمواجهتها، بجانب عرض تجارب الشركات الرائدة المشاركة والمطورة للحلول الذكية والمبتكرة.

حضر المؤتمر أحمد بطي المحيربي، أمين عام المجلس الأعلى للطاقة في دبي، ومسؤولون من القطاعين العام والخاص، والنواب التنفيذيون للرئيس، ونواب الرئيس، وكبار الموظفين في هيئة كهرباء ومياه دبي، ونخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين في مجال الجودة والصحة والسلامة والبيئة.

وقال سعيد محمد الطاير خلال الكلمة التي افتتح بها المؤتمر إن الهيئة حققت إنجازاً كبيراً «بامتثالنا الكامل لمعايير الصحة والسلامة التي تجاوزت نسبتها لدينا 98%، وهي من أفضل النسب العالمية في هذا المجال، كما نجحنا في الوصول لنتائج متميزة في المجال البيئي، ما أدى إلى خفض المخالفات البيئية إلى الصفر».

وأضاف الطاير «نلتزم بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة وسعيدة لكل الموظفين والشركاء والمتعاملين، عن طريق تبني أفضل الممارسات، والتطبيق الناجح والفعّال لمعايير الجودة، والتأكد من نشر سياسة الجودة بين جميع فئات المعنيين».