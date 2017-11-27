‭ ‬7.7مليار ‬درهم ‬صافي ‬دخل ‬البنوك ‬في ‬أبوظبي ‬خلال ‬الربع ‬الثالث

أبوظبي (الاتحاد)

بلغ مجموع صافي دخل البنوك التجارية والإسلامية التي يقع‏‭ ‬مركزها ‬الرئيس ‬في ‬إمارة ‬أبوظبي، ‬7.7 ‬مليار ‬درهم ‬في ‬الربع ‬الثالث ‬من ‬عام ‬2017، بحسب مركز الإحصاء – أبوظبي.

وأشار المركز في تقرير أمس ‬إلى ‬أن ‬الدخل ‬الصافي ‬للبنوك ‬التجارية ‬شكل ‬حوالي ‬82.7% ‬من ‬مجموع ‬صافي ‬الدخل ‬لجميع ‬البنوك ‬في ‬حين ‬أن ‬النسبة ‬الباقية ‬كانت ‬من ‬نصيب ‬البنوك ‬الإسلامية ‬بحوالي ‬17.3%.

وأضاف مركز الإحصاء - أبوظبي أن الارتفاع في الإيرادات الإجمالية للبنوك التجارية في الربع الثالث من عام 2017 نتج عن ارتفاع الدخول الأخرى بنسبة 12.7%، وارتفاع دخل الاستثمار بنسبة 7.5% مقارنة بالربع الثالث من عام 2016، وأظهرت البيانات تراجعاً طفيفاً في صافي الدخل من الفوائد بنسبة 1.4%.

على صعيد آخر، أوضح مركز الإحصاء – أبوظبي أن عدد العاملين في نهاية الربع الثالث من عام 2017 بلغ نحو 11.9 ألف عامل في جميع البنوك التجارية والإسلامية محل الدراسة، بانخفاض نسبته 6.4% في الربع الثالث 2017 مقارنة بــ 12.8 ألف عامل في نهاية الربع الثالث من عام 2016.

وأشار التقرير الذي أصدره المركز إلى أن قيمة تعويضات العاملين الإجمالية انخفضت بحوالي 9.5% في الربع الثالث من عام 2017 بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2016، حيث يعكس التغير في نصيب العامل الواحد حصيلة التغير في متغيرين هما التعويضات الإجمالية للعاملين وأعداد العاملين في كل ربع، مشيراً إلى أن الاتجاه في نصيب العامل هو عكس اتجاه عدد العاملين السابق الإشارة إليه.والمقصود بتعويضات العاملين قيمة الأجور والرواتب والمكافآت النقدية والمزايا العينية الممنوحة للعاملين.