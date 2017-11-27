‭ ‬7.7مليار ‬درهم ‬صافي ‬دخل ‬البنوك ‬في ‬أبوظبي ‬خلال ‬الربع ‬الثالث

أبوظبي (الاتحاد)
بلغ مجموع صافي دخل البنوك التجارية والإسلامية التي يقع مركزها الرئيس في إمارة أبوظبي، 7.7 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2017، بحسب مركز الإحصاء – أبوظبي.
وأشار المركز في تقرير أمس إلى أن الدخل الصافي للبنوك التجارية شكل حوالي 82.7% من مجموع صافي الدخل لجميع البنوك في حين أن النسبة الباقية كانت من نصيب البنوك الإسلامية بحوالي 17.3%.
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على صعيد آخر، أوضح مركز الإحصاء – أبوظبي أن عدد العاملين في نهاية الربع الثالث من عام 2017 بلغ نحو 11.9 ألف عامل في جميع البنوك التجارية والإسلامية محل الدراسة، بانخفاض نسبته 6.4% في الربع الثالث 2017 مقارنة بــ 12.8 ألف عامل في نهاية الربع الثالث من عام 2016.
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