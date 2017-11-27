«اتحاد المصارف» يستعرض خطة العمل لعام 2018

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، مؤخراً اجتماعه لاستعراض سير المبادرات التي أطلقها خلال العام 2017، وتحديد الأولويات وخطة العمل للعام 2018.

و قال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: «في ظل ارتفاع سقف توقعات العملاء، وزيادة التهديدات الإلكترونية، وعدد من التطورات الهامة التي تضع الخطوط العريضة للبيئة التنظيمية المصرفية، فقد دعت الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود الجماعية لتمكين البنوك من الحفاظ على زخم التطور والنمو، في الوقت الذي تعمل فيه على تعزيز استراتيجيات أعمالها».

وأضاف «خلال اجتماعنا الثاني لهذا العام، قمنا بتقييم المبادرات المختلفة التي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام، والتي تهدف إلى إحداث تغييرات إيجابية ومبتكرة في القطاع المالي في الدولة، وبحث أفضل الاستراتيجيات للعام المقبل». واستعرض المجلس الإنجازات والتقدم المُحرز في المبادرات الرئيسية للعام 2017، على غرار منصة تبادل المعلومات المرتبطة بالتهديدات الإلكترونية، التي أطلقت في سبتمبر بهدف حماية البنية التحتية الحيوية للقطاع المصرفي من التهديدات الإلكترونية.

كما ناقش المجلس تنفيذ الأطر التنظيمية التي وضعها الاتحاد بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق ب«معايير البيع الأخلاقي» في قطاعي التجزئة المصرفية وإدارة الثروات، فضلاً عن «التعامل مع شكاوى عملاء البنوك»على الوجه الأمثل.

وشهد الاجتماع كذلك استعراض التقدم المحرز في تنفيذ البنوك لاستراتيجية التوطين وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع تأكيد التزام البنوك ودعمها لتعزيز التوطين وزيادة تمويل هذه الفئة من الشركات.

كما ناقش المجلس الهوية الجديدة لعلامة اتحاد المصارف التجارية، والتي تم إطلاقها مؤخراً ضمن إطار جهود الاتحاد الرامية إلى تعزيز دوره المحوري في دفع عجلة النمو والتطوير المستمر للقطاع المصرفي في الدولة.

وفي ختام الجلسة، تطرق المجلس لآخر التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي وتوجهاته الراهنة، مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتكنولوجيا المالية.