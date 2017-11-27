«غرفة التجارة الدولية» تختتم مؤتمرها السادس حول تمويل التجارة

دبي (الاتحاد)

نظمت مؤخراً غرفة التجارة الدولية – الإمارات بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي المؤتمر السادس لغرفة التجارة الدولية- الإمارات حول تمويل التجارة، في مقر غرفة دبي بحضور أكثر من 100 شخصية معنية بتمويل التجارة من قطاع الأعمال في دولة الإمارات.

وهدف المؤتمر إلى توفير نظرة شاملة حول التطورات الاقتصادية والمالية والإقليمية التي تؤثر على تمويل التجارة وأدواتها والتكنولوجيا المالية «فنتك» وغيرها من المواضيع ذات العلاقة بالفرص والتحديات المرتبطة بتمويل التجارة العالمية وتعزيزها.

وأشار حميد محمد بن سالم، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية – الإمارات في كلمته خلال افتتاح المؤتمر إلى أهمية تمويل التجارة في دعم تنافسية قطاع التجارة وتعزيز العولمة في مجال الأعمال، مشيراً إلى أن تمويل التجارة بالأدوات المعتمدة عالمياً يساهم في تفادي المخاطر.

ولفت إلى أن القطاع المالي يعتبر إحدى الركائز الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات، حيث يستحوذ على 10% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، معتبراً أن تسهيل التجارة عبر أدوات مالية موثوقة يعزز الاقتصاد عبر دعم قطاعين هامين وهما التجارة والخدمات المالية، مؤكداً أن المؤتمر يساهم في مساعدة صناع القرار والمعنيين على اعتماد استراتيجيات تحسن من أعمالهم.

وشدد على الدور الذي تلعبه غرفة التجارة الدولية – الإمارات في عرض تحديات القطاع الخاص في الإمارات، وتوفير الحلول الملائمة والمحفزة لنمو الأعمال، مؤكداً التزام الغرفة بدعم بيئة الأعمال، ومساعدة الشركات على التطور والنجاح.