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أرسلت جداول الأسعار الشتوية لعملائها متضمناً الضريبة الجديدة

%5 ضريبة قيمة مضافة على حجوزات الفنادق اعتباراً من الأول من يناير
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تاريخ النشر: الإثنين 27 نوفمبر 2017

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

أبلغت فنادق عاملة في الإمارات عملاءها من الشركات السياحية المحلية والخارجية بإضافة 5% ضريبة القيمة المضافة على جدول الأسعار الشتوية، بالتزامن مع التطبيق الفعلي لهذه الضريبة اعتباراً من الأول من يناير 2018.

وقالت مصادر فندقية، إنها اتخذت هذه الخطوة الاستباقية؛ بهدف إخطار عملائها من الشركات والأفراد بالضريبة الجديدة التي سيتم احتسابها على الأسعار، منذ أن قامت بإرسال جداول الأسعار الشتوية لعملائها والذي يبدأ العمل به في منتصف سبتمبر من كل عام، وذلك على الرغم من أنه لم يتم حتى الآن التنسيق بين الفنادق والهيئة الاتحادية للضرائب لمعرفة الإجراءات والخطوات التي سيتم من خلالها تحصيل هذه الضريبة.

وكشف مدير فندق في دبي عن أنه تم مؤخراً الحديث مع دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي بشأن ضريبة القيمة المضافة، وتأكيد ضرورة تنظيم ندوات تعريفية لتوضيح كل الأمور المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، والرد على الاستفسارات من العاملين في القطاع.

وقالت مصادر في شركات سياحية، إنها تلقت بالفعل تنبيهات من عدد كبير من الفنادق تتعلق بإضافة ضريبة القيمة المضافة على الحجوزات التي ستبدأ اعتباراً من الأول من يناير المقبل، لافتة إلى أن الشركات السياحية قامت بدورها بإخطار عملائها في الخارج بهذه التعديلات المتوقعة.

وأكدت المصادر أن ضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقها اعتباراً من شهر يناير 2018 لن تكون بديله للرسوم الضريبية الأخرى التي تحصلها الفنادق لصالح الجهات المحلية، مثل رسوم الخدمة والبلدية والدرهم السياحي. ... المزيد
     
 

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