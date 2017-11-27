«أوكسفورد بزنس جروب»: «اللوفر» ينعش القطاع السياحي في أبوظبي

حسونة الطيب (أبوظبي)

شهدت السياحة الثقافية في أبوظبي، تسجيل علامة فارقة بداية الشهر الحالي بالافتتاح الرسمي لمتحف اللوفر أحد المعالم التاريخية الثقافية البارزة في العالم. والمتحف الذي استغرق بناؤه عشر سنوات باستثمارات تناهز مليار يورو، هو نتيجة لاتفاقية أبرمت في 2007 يتم بموجبها استخدام علامة اللوفر التجارية وجلب قطع فنية من متاحف فرنسية على سبيل الإعارة، بجانب أعمال فنية من منطقة الشرق الأوسط وأنحاء مختلفة من العالم.

ومن المتوقع أن يشكل المتحف من موقعه المتميز في جزيرة السعديات، إحدى الوجهات الجاذبة للإمارة التي تستهدف نحو 4.9 مليون زائر بنهاية العام الحالي، بحسب سيف سعيد غباش، مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

وأفاد تقرير «أوكسفورد بزنس جروب» بأن أبوظبي تتطلع لجذب أعداد غفيرة من السياح، خاصة من الصين بوصفها سوقاً تتميز بإمكانات نمو هائلة. وبهذا الخصوص يقول لي لينج بينج، القنصل العام الصيني في دبي: «من المتوقع أن يكون لافتتاح متحف اللوفر في أبوظبي، تأثير كبير على السياح الصينيين وجذبهم صوب الإمارة، مع الوضع في الاعتبار ولع الشعب الصيني بالثقافة».

كما من المرجح، أن يشكل نجاح اللوفر المتوقع في جذب أعداد كبيرة من الزوار، دافعاً لمشروع ثقافي آخر في الجزيرة ممثلاً في متحف جوجنهايم أبوظبي. ولا يزال المتحف المخصص للثقافة الإسلامية والشرق أوسطية، الذي يقوم شراكة مع مؤسسة سولومون جوجنهايم في نيويورك، في مرحلة التطوير، وفقاً للتقرير الوارد من «أكسفورد بيزنيس جروب».